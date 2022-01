Sutor, che vittoria! Battuta Civitanova ed abbandonato l’ultimo posto in classifica

SERIE B - La delicata sfida salvezza, disputata alla Bombonera di Montegranaro, si è chiusa sul 77-53 in favore dei gialloblù, concreti in difesa ed affilati in attacco. Calzaturieri lesti a ribaltare la differenza canestro sulla Virtus, compagine agganciata in graduatoria. Il futuro per i veregrensi ora è più roseo, ma vanno sfruttate al meglio le restanti 13 partite del calendario regolare

30 Gennaio 2022 - Ore 21:53 ...

MONTEGRANARO – La Sutor torna al successo, batte la Virtus Civitanova per 77-53 mettendo a posto anche la differenza canestri.

I calzaturieri hanno interpretato la gara nel migliore dei modi, pur palesando l’assenza di Montanari (fermo per infortunio alla caviglia). In attacco sutorini a muovere bene la palla e in difesa stati bravi a sporcare ogni giocata degli avversari. A tutto questo ha contribuito anche Marco Antonio Re (vedi tra gli articoli sotto correlati), il nuovo arrivato che ha proposto una partita di sostanza.

Tutta la squadra però è da elogiare per come ha approcciato alla contesa, tosta dietra e brava in avanti, ed era quello che voleva coach Damiano Cagnazzo, che ha portato per la prima volta a casa il referto rosa da quando è arrivato. La notizia dunque, ricalca il fatto che la Sutor non è più ultima in classifica, con la prospettiva data dai restanti 13 incontri per potersi migliorare e cercare qualcosa in più del penultimo posto.

IL TABELLINO

SUTOR BASKET MONTEGRANARO 77: Masciarelli 15, Galipò 22, Korsunov 11, Alberti 4, Malloni ne, Re 2, Ambrogi ne, Barbante ne, Verdecchia ne, Botteghi 9, Mariani ne, Crespi 14. All. Damiano Cagnazzo

VIRTUS CIVITANOVA 53: Montanari ne, Rosettani, Costa 9, Cognigni ne, Guerra 2, Pedicone, Felicioni 3, Vallasciani 15, Dessì 8, Riccio 9, Musci 7. All. Marco Schiavi

ARBITRI: Foschini di Russi (Ravenna) e Di Salvo di San Giuliano Terme (Pisa)

PARZIALI: 24-17, 41-29, 66-45

NOTE: Tl: Sutor 7/11, Virtus 11/12.Tiri da 3 punti: Sutor 10/23, Virtus 6/22. Rimbalzi: Sutor 46, Virtus 36

LA CRONACA

Parte in maniera decisa la Sutor Montegranaro, che dopo 1’30” è avanti 7-0 con i canestri di Crespi, Galipò e Masciarelli. La Virtus dopo un time out chiesto da Schiavi si riorganizza e grazie a Musci e una tripla di Felicioni si rimette in partita, 7-5 dopo 2’20”. La Sutor cavalca il suo capitano Crespi che risponde presente, sei punti consecutivi del miglior stoppatore del campionato e un libero di Masciarelli, regalano ai padroni di casa il primo massimo vantaggio, 14-5 dopo poco più di 5’. I veregrensi stavolta riescono ad avere anche il contributo dalla panchina, e il primo periodo si chiude sul 24-17. Nel secondo parziale gli ospiti provano a rientrare e arrivano al meno 6 con Costa, 29-23 poi, viene fischiato il terzo fallo a Musci che si accomoda in panchina. Botteghi è uno dei più positivi e firma poco dopo il nuovo massimo vantaggio, 35-25 al 13’. La Sutor controlla bene il ritorno degli avversari e nel finale un passaggio dietro alla schiena di Galipò per Botteghi porta quest’ultimo a schiacciare a fil di sirena per il massimo vantaggio che arriva al 20’ sul 41-29.

Al ritorno in campo dopo il riposo lungo, la Sutor continua ad imperversare in attacco, Schiavi prova la difesa a zona 2/3 che appena proposta porta qualcosa di positivo da alla sua squadra. La Sutor però sembra essere sempre in controllo del campo, i primi due punti di Re in maglia gialloblù portano i veregrensi avanti per 63-45 e il canestro da tre punti di Galipò con un tiro da centro campo, chiude il terzo quarto sul 66-45. Sul più 21, la Sutor pensa di poter ribaltare anche la differenza canestri considerando il fatto che all’andata aveva perso di 15: la squadra, pertanto, ci crede e lo dimostra per come riesce a muovere la palla in attacco e come si sbatte in difesa. Civitanova sembra paralizzata, e quando Galipò al 32’ a fil di sirena infila la seconda tripla da centrocampo, sembra essere remissiva, 71-49 per i locali. La Virtus prova a salvare l’onore e la differenza canestri, la Sutor però è molto attenta anche se si concede qualche errore di troppo. Korsunov a metà dell’ultimo periodo mette a segno un canestro molto importante quello del 76-49. Ci sono ancora tanti minuti da giocare, Vallasciani con quattro tiri liberi prova ad alimentare speranze di riscatto degli avversari. La Sutor però controlla e alla fine vince meritatamente: questa sera può festeggiare il fatto di non essere più la squadra che chiude la classifica. Finisce per 77-53.

LE DICHIARAZIONI

«Quella con Civitanova è stata una bella gara da parte nostra – ha detto coach Damiano Cagnazzo – con tanti spunti positivi. Voglio fare i complimenti a tutti coloro che sono scesi in campo, che hanno messo applicazione e dedizione difensiva e da lì, abbiamo avuto lo slancio per produrre anche buone cose offensive. Ci siamo creati tanti tiri aperti che non sempre sono andati dentro, ma che ci hanno permesso di gestire la partita. Abbiamo vinto il duello a rimbalzo, chiuso bene l’area pitturata contro una squadra che predilige attaccare il ferro con i suoi giocatori. Siamo stati altresì bravi a non farci prendere dalla frenesia per non far rientrare in partita il nostro avversario. Siamo contenti per la vittoria, per aver ribaltato la differenza canestri e per l’energia che questo successo ci potrà dare da qui in avanti».

