Dall’aeroporto dorico verso il Fermano, l’obiettivo: agevolare i collegamenti

FERMO - Stamane l'incontro in municipio tra il sindaco Calcinaro e l'amministratore della struttura anconetana Bassetti, il direttore di Trenitalia Marche, Del Rosso e il vertice della Steat, Pollicelli. Lo scopo è finalizzato ad elaborare un progetto con piano finanziario per favorire, in modo più facile, l’arrivo di sempre più turisti in città e nei borghi della provincia

1 Febbraio 2022 - Ore 17:12 ...

Turismo e collegamenti più facili per agevolarlo.

Un primo passo, un’importante base è stata gettata in questa direzione questa mattina nell’incontro svoltosi al Palazzo Comunale cui hanno preso parte il sindaco Paolo Calcinaro, l’Ad dell’Aeroporto Internazionale di Ancona, Carmine Bassetti, il direttore di Trenitalia Marche Fausto Del Rosso e il direttore Steat Mario Pollicelli. Presente anche l’avvocato Barbara Toce.

A margine dell’incontro, il sindaco Calcinaro ha riferito che si è parlato della necessità di «creare un collegamento dall’aeroporto alla città di Fermo, ed al territorio provinciale, il più rapido possibile». Le parti hanno convenuto di redigere ed elaborare un progetto con un piano finanziario che dovremo poi sottoporre alla Regione, perché l’obiettivo è quello di «favorire in modo più facile l’arrivo di sempre più turisti in città e nei borghi della nostra provincia. E – ha aggiunto il primo cittadino – dall’altra parte consentire una più facile accessibilità anche dei nostri residenti verso il nostro aeroporto, visto che dai dati presentati questa mattina dall’Ad Bassetti, emerge che fra gli utenti regionali, quelli che provengono dalla provincia di Fermo sono bassissimi, fuori da ogni canone di confronto con le altre province: per questo evidentemente dobbiamo lavorare e agire anche su questo».

Dunque, un incontro che pone le fondamenta di volontà e azioni che vanno nella direzione di favorire e rendere più facile il flusso turistico a Fermo e nel territorio, partendo dall’aeroporto di Ancona. Incrementare e potenziare flussi turistici, mission cui l’amministrazione comunale lavora sin dal primo momento, che come noto, in città nel 2021 hanno registrato numeri importanti: basti ricordare la quarta posizione regionale della città nei primi nove mesi dello scorso anno. Segno di un’attenzione sempre crescente per la bellezza del capoluogo e del territorio provinciale, la cui valorizzazione turistica passa attraverso canali di collegamento migliori e più facili per poter raggiungere queste mete.