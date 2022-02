In arrivo l’11esimo meeting invernale con esercitazione del volontariato di Protezione civile

SARNANO - Il 5 e 6 febbraio in programma un corso formativo di ricerca dispersi e di approccio al disperso da parte del personale non sanitario, per il giorno seguente corso formativo sulle comunicazioni in emergenza

Tutto pronto per l’11esimo meeting invernale con esercitazione del volontariato di Protezione civile della regione Mache. Appuntamento il 5 e 6 febbraio prossimi a Sarnano. Per sabato è in programma un corso formativo di ricerca dispersi e di approccio al disperso da parte del personale non sanitario, per il giorno seguente corso formativo sulle comunicazioni in emergenza.

E sempre domenica 11esimo campionato di sci regionale di Protezione civile in collaborazione con SarnanoNeve. La due giorni ha come patrocini la Protezione civile Marche, il comune di Sarnano, il club maceratese dell’Associazione Radiantistica, l’Anpas Marche e il Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.