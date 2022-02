Addio al triathlon all’insaputa del Comune, Franchellucci: “Ci rifaremo con un grande evento”

PORTO SANT'ELPIDIO - Il Sindaco:"La società che ha organizzato le passate edizioni non ha fatto domanda, ma non è dipeso da problemi con la città nè con l'Amministrazione"

4 Febbraio 2022 - Ore 16:57 ...

Niente più triathlon a Porto Sant’Elpidio. L’evento, che aveva portato negli anni passati migliaia di sportivi, tecnici ed appassionati in città all’alba della stagione estiva, migra in Abruzzo, per l’amarezza di tutti quegli operatori recettivi che avevano colto un’ottima occasione per destagionalizzare le presenze turistiche. Una doccia gelata che ha spiazzato anche gli amministratori comunali, ignari fino a pochi giorni fa che quest’anno l’appuntamento non si terrà.

A ripercorrere le tappe della vicenda il sindaco Nazareno Franchellucci, che parte ricordando “l’accordo sottoscritto a maggio dell’anno scorso con la Federazione triathlon e la società organizzatrice, Minerva Roma, nella persona di Marco Comotto, per ripetere la manifestazione nel 2022, dato che l’anno scorso, con la situazione Covid, non c’erano state le condizioni per organizzarla. Credo sia superfluo evidenziare quanto questa amministrazione abbia sempre puntato su questa iniziativa”.

La sorpresa è arrivata la scorsa settimana. “Abbiamo iniziato a prendere contatti per avviare la preparazione dell’evento ed abbiamo scoperto che la Federazione, a dicembre, ha aperto un bando per le società interessate ad organizzare gli appuntamenti per l’anno 2022 – spiega Franchellucci – la Minerva Roma questa domanda non l’ha presentata. Ne abbiamo parlato con la società, ci hanno spiegato le loro ragioni, che non hanno nulla a che fare con la città di Porto Sant’Elpidio, nè con la nostra Amministrazione. Ricordo che il Comune non è mai stato direttamente organizzatore dell’evento, ma ha sempre affiancato la Minerva per tutte le esigenze”.

Così, sono state altre associazioni sportive a farsi avanti e ad ottenere il via libera nel calendario ufficiale 2022. Nessuna tappa estiva interesserà le Marche. “Siamo chiaramente dispiaciuti – ammette Franchellucci – ma posso assicurare di aver avuto incontri, in streaming e telefonici col presidente della Federazione italiana triathlon per proseguire questa importante collaborazione. Insieme all’assessore allo sport Emanuela Ferracuti stiamo mettendo in piedi un appuntamento importante sia sotto il profilo sportivo, che sotto l’aspetto dell’incoming per le strutture recettive, che potranno ospitare atleti, tecnici e pubblico, con un buon indotto per tutta la città”.

P.Pier.