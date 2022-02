Scuola, in picchiata classi in quarantena e dad nelle Marche: i dati del Fermano

NELLE MARCHE i numeri si sono molto ridotti durante gli ultimi giorni: dal 26 gennaio al primo febbraio

Rapida diminuzione per le classi in dad e in quarantena nelle Marche nel corso degli ultimi sei giorni. Si è passati da 705 classi in isolamento il 26 gennaio alle 480 del 1 febbraio. In dad siamo passati da 1.323 classi e 838.

Per le scuole d’infanzia in quarantena sono passate da 130 a 50 nelle Marche. Nel Maceratese da 30 a 11, nell’Anconetano da 35 a 20, nel Piceno da 37 a 15, nel Fermano da 6 a 2, nel Pesarese da 22 a 2.

Per la primaria: da 225 a 144 classi in quarantena nelle Marche. Nel Maceratese sono passate da 65 a 40, nell’Anconetano da 61 a 51, nel Piceno da 58 a 33, nel Fermano era 1 e una è rimasta, nel Pesarese da 40 a 19.

In calo anche le medie in isolamento. Nelle Marche le classi scendono da 94 a 69 (Maceratese da 22 a 20, Anconetano restano 32, Piceno da 24 a 8, Fermano nessuna, Pesarese da 16 a 9).

Alle superiori da 256 a 217 classi in quarantena nelle Marche. Nel Maceratese passano da 51 a 48, nell’Anconetano da 39 a 31, nel Piceno da 117 a 88, nel Fermano da 24 a 22, nel Pesarese da 25 a 27.

Per la didattica a distanza. Nelle scuole d’infanzia le classi scendono da 183 a 95 nelle Marche. Per la primaria da 284 a 261 classi in dad nelle Marche. Alle medie passano da 146 a 112, alle superiori da 610 a 370.