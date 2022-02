Nelle qualificazioni alla Spada il terzo posto di Luca Marchetti dell’Accademia Scherma Fermo

SCHERMA - Al PalaCarifac di Cerreto d’Esi le qualificazioni maschili e femminili della categoria Assoluti, a premiare con il bronzo l'atleta del sodalizio fermano

6 Febbraio 2022 - Ore 21:00 ...

Il PalaCarifac di Cerreto d’Esi ha ospitato, quest’oggi, domenica 6 febbraio, la seconda prova regionale di qualificazione Spada per la categoria Assoluti. A sfidarsi sulle quattro pedane gli atleti giunti da tutta la regione, di età superiore a 15 anni.

In palio la partecipazione alla seconda prova zonale Assoluti di Spada, riservata ai primi 8 tra i maschi e alle prime 4 tra le femmine.

Le competizioni hanno avuto inizio nella mattinata con la gara di Spada maschile. Dopo lo svolgimento delle varie fasi eliminatorie, il primo posto è stato conquistato da Antonio Roman Gai del Club Scherma Pesaro, che ha battuto in finale il proprio compagno di squadra Mattia Pedone per 15-6. Terzi qualificati ex aequo Andrea Nigosanti, sempre del club pesarese e Luca Marchetti dell’Accademia Scherma Fermo. Qualificati anche Federico Barboni (C. S. Jesi), Aleksej Pennacchioni (C. S. Recanati), Giovanni Francesco Gambitta (C. S. Ancona) e Claudio Lupi (C. S. Pesaro).

Nel pomeriggio, dopo una combattuta finale conclusa sul 15 a 14, sul primo gradino del podio della Spada femminile è salita Sara Pintucci del Club Scherma Recanati, seguita da Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro. Terze classificate, Sara Tonelli del Fanum Fortunae Scherma e Sara Lonigro del Club Scherma Pesaro. A premiare Stefano Angelelli del Comitato Regionale Marche della F.I.S, Giancarlo Camilli Meletani quale presidente del Club Scherma Fabriano, Stefano Stroppa quale assessore al Comune di Cerreto D’Esi e Marco Gatti, sponsor Enogastronomico del torneo.