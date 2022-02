Pannitteri sbatte sul palo e la Fermana resta a secco: terzo pareggio consecutivo a Grosseto

SERIE C - Primo tempo di grandissima battaglia allo Zecchini, ma nella ripresa calano le energie e regna l'equilibrio. Uno 0-0 che mantiene gli uomini di Riolfo a +1 dai playout ma che denota la difficoltà del reparto avanzato: due soli gol nelle ultime sette partite

6 Febbraio 2022 - Ore 19:27 ...

GROSSETO – Dopo Gubbio e Carrarese, la Fermana sbatte anche sul Grosseto. In Toscana termina a reti inviolate una battaglia di novanta minuti in cui l’occasione maggiore ce l’hanno i gialloblù con il palo di Pannitteri nella prima parte di gara.

IL TABELLINO

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Siniega, Ciolli, Gorelli; Raimo, Artioli (9’ st Rabiu), Cretella (38’ st Saporiti), Bruzzo, Semeraro; Capanni (38’ st Moscati), Nocciolini (14’ st Arras) All. Maurizi

FERMANA (3-4-2-1): Ginestra; Rossoni, Capece, Scrosta; Alagna, Mbaye, Graziano, Sperotto; Pannitteri, Frediani (24’ st Bugaro); Cognigni (30’ st Marchi). All. Riolfo

ARBITRO: Ettore Longo di Cuneo

NOTE: ammoniti Mbaye, Ciolli, Cognigni. Recupero +1 + 4

LA CRONACA

Primo tempo di grandissima battaglia allo Zecchini tra due formazioni che hanno bisogno dei tre punti. Grosseto che tende più a manovrare ma i pericoli maggiori li porta la Fermana. Subito in avvio Frediani serve Pannitteri che ci prova in area ma viene frenato in extremis dalla difesa. Fermana che non molla e che trova anche un’altra situazione pericolosa con la spizzata di Cognigni per Pannitteri che, dal limite dell’area di rigore, piazza un sinistro a giro che batte Barosi ma si stampa sul palo destro.

Il Grosseto si fa vivo con una girata al volo di Nocciolini che Ginestra controlla senza particolari patemi mentre il tiro da fuori di Bruzzo viene deviato da un difensore in angolo. Tante volte la Fermana è arrivata sul fondo, soprattutto sulla sinistra, ma i cross arrivati non sono stati baciati dalla precisione adatta per incidere in pericolosità.

Nella ripresa si inizia in equilibrio prima del sedicesimo quando il filtrante di Alagna trova Pannitteri che cerca Frediani invece del tiro, da ottima posizione e la difesa si salva in angolo. Poi la grande occasione per la squadra di casa con il cross dalla sinistra e l’incornata di Capanni che però trova sicura, la presa di Ginestra. Seconda frazione dai ritmi molto più bassi con la Fermana in ripartenza che trova anche qualche spunto importante con Pannitteri ma senza trovare il bersaglio grosso.

LE DICHIARAZIONI DI RIOLFO NEL POST GARA

«Stiamo lavorando molto bene in difesa e questo è frutto del grande lavoro che stanno facendo anche gli attaccanti – ha confessato il tecnico gialloblù nel post partita -. Cognigni oggi ci ha dato grande supporto nelle palle inattive, così come Frediani e Bugaro nei ripiegamenti. Peccato di non essere riusciti a trovare la situazione favorevole ma abbiamo rischiato davvero poco, giusto nella chance finale di Capanni. Oggi era importante tenere il Grosseto sotto in classifica rispetto a noi ed in svantaggio negli scontri diretti, anche perché erano in fiducia dal risultato ottenuto in settimana e non era facile venire qui e tarpargli le ali. Capece arretrato nei tre di difesa? Ho parlato con lui ed era tranquillo perché aveva già lavorato nei tre di difesa quando era alla Spal e alla fine si è disimpegnato molto bene».