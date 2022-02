Serie D, Eccellenza e Promozione: l’analisi della giornata calcistica dei club del Fermano

CALCIO - In quarta serie pareggio del Montegiorgio in quel di Pineto. Nel massimo circuito regionale pari e patta per l'Atletico Porto Sant'Elpidio, sconfitta per il San Marco Servigliano e sosta di calendario per la Sangiustese. Per il torneo un gradino più in basso c'è un Monturano Campiglione spumeggiante, ma cade la Monterubbianese, con la Futura lesta di poker e l'importante punto salvezza per la Palmense

FERMO – Torna la panoramica sul calcio dilettantistico d’élite a ricomprendere le compagini della nostra provincia.

Un’analisi che riparte inglobando al proprio interno, a pieno regime, anche i sodalizi di Eccellenza e Promozione, con i relativi calendari stoppati dal Comitato Regionale Marche della Figc nelle scorse settimane a causa dell’emergenza pandemica. Già tornata in campo, invece, come narrato da questi spazi, il Montegiorgio, quest’oggi andata in scena in quel di Pineto.

Rappresentante territoriale di Serie D scesa in campo con Gagliardini tra i pali, Diouane e Donzelli confermati stantuffi laterali e nel mezzo della retroguardia Perini più il nuovo acquisto Bertolo. Capitan Omiccioli in cabina di regia, Misin (goleador di giornata) ritornato nel ruolo naturale di mezz’ala destra, con Zancocchia sul fronte opposto; pacchetto offensivo incarnato dal trio Marchionni, Zerbo ed Albanesi.

Partita subito azzannata dagli ospiti, con Zerbo già al 4′ a prendere le misure allo specchio di porta calciando di mancino. Prove tecniche del gol, giunto al minuto numero 9: calcio d’angolo battuto dal sinistro di Omiccioli, per lo stacco aereo nel mezzo di Misin, a sigillare il vantaggio con un colpo di testa. Montegiorgio vicinissimo, poco dopo, al repentino raddoppio, ma Marcorelli era prodigioso nel mantenere in pista i suoi. Il pericolo scampato destava il Pineto, che a ridosso della fine del primo tempo perveniva al vantaggio con Mesisca, a mettere nel sacco il definitivo 1-1 nuovamente dagli sviluppi di un corner. Nella ripresa le emozioni latitavano, ma va senza dubbio segnalata la prodigiosa uscita del numero uno pinetino su Zerbo, ben lanciato in area. Con il punto di giornata i rossoblù sono quindi saliti a quota 24, ad un punto dalla zona calda della classifica.

Eccellenza che apre le dinamiche di giornata non prima del richiamo al match di recupero effettuato, domenica scorsa, dal San Marco Servigliano, squadra che nella circostanza ha battuto per 1-0, grazie alla rete di Biondi, la Biagio Nazzaro di Chiaravalle, per tre importantissimi punti salvezza. La selezione di mister Pavoni quest’oggi ha invece ospitato l’Atletico Azzurra Colli, pagando pegno per 0-1 alla sortita dei piceni. Con la Sangiustese ad osservare il turno di riposo, completa il quadro di torneo l’Atletico Porto Sant’Elpidio, in riva all’Adriatico fermano nel ricevere la Jesina, per un match chiuso sul 2-2. Reti elpidiensi di Palladini e Tenkorang. I riflessi di graduatoria vedono quindi la Sangiustese a cavallo della fascia playoff con 25 punti, l’Atletico Porto Sant’Elpidio con 18 gettoni, nel mezzo della palude e con 8 punti, in fondo alla classifica, il San Marco Servigliano.

Campionato di Promozione per le selezioni del territorio fermano tornato invece in scena ieri, sabato 5, con il Monturano Campiglione ripartita di slancio battendo in casa, per 1-0, l’Aurora Treia grazie al centro di Moretti. Tra le mura domestiche anche la sfida della Monterubbianese, che ha ricevuto la Civitanovese, implacabile nel mettere in campo l’impresa corsara per 1-4, con il centro di Raschioni valso come semplice ed inutile, ai fini di graduatoria, il classico gol della bandiera. Poker anche nel ruolino di marcia settimanale della Futura, ad abbattersi sul Centobuchi con un 4-0 imposto al collettivo piceno al “Postacchini” di Capodarco firmato Cingolani, Conte, Pelliccetti e Mannozzi. Pareggio dal peso specifico non indifferente quello capitalizzato dalla Palmense, al triplice fischio della gara interna a maturare l’1-1 contro la Maceratese, rete marittima di Pomiro.

In classifica il Monte Urano Campiglione, con 34 punti, continua a tallonare la capolista Chiesanuova, distante appena una lunghezza. A ridosso della zona a valere gli spareggi per il salto di categoria ecco la Monterubbianese, con un patrimonio quotato 27 punti; un gradino più in basso la Futura, dunque con 26 gettoni. A 14 punti la Palmense, invischiata nell’area playout.