Controllo del vicinato, si passa ai fatti

Controllo del vicinato, a Sant’Elpidio a Mare si passa alla fase concreta di attuazione. Domani e dopodomani, infatti, si terranno due incontri programmati per il Controllo del vicinato, presso la sede della Protezione Civile. Gli incontri si terranno alle ore 21 e riguarderanno nella serata di mercoledì le zone del Capoluogo (centro storico, zona Poste, via Della Costituzione e via Prati) e giovedì il comitato di Via Lombardia.

«Si passa, dunque, alla fase di attuazione concreta del progetto: si prenderanno i primi contatti con coloro che – spiegano dal Comune – hanno manifestato interesse e sono disponibili a fare da capogruppo per i relativi quartieri per poi creare una rete di collaborazione tra i vari gruppi del territorio, con il coordinamento dell’associazione Controllo del Vicinato. Questa fase segue alla precedente presentazione del progetto in tutto il territorio con incontri nel corso dei quali si sono chiarite le finalità e le modalità operative».