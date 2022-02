Portacolori della Federbocce Fermo-Ascoli in grande evidenza nell’ultimo weekend

BOCCE – Argento categoria B per i maglianesi Paolo Viozzi e Bruno Teodori, bronzo nella C/D per i fermani Silvano Brizzola e Walter Cognigni nella gara nazionale Coppa del Presidente di Porto Potenza Picena che ha visto il trionfo nazionale del lamense Boris Cassarino

di Tiziano Vesprini

FERMO – Bellissimo weekend di bocce a Porto Potenza Picena (MC) per la quarta edizione della Coppa del Presidente, ospitato dalla bocciofila cittadina presieduta da Mario Ferraresi.

Tre le competizioni svoltisi nell’arco di una intera settimana, con i portacolori della Federbocce Fermo-Ascoli in bella evidenza.

Lunghissima gara nazionale individuale di domenica scorsa, iniziata alle 9 del mattino è conclusasi alle 21, diretta da Giovanni Emili, dove si sono sfidati 263 giocatori, di cui 141 di categoria A e 122 di categoria B, tra i quali molti dei big nazionali delle bocce.

Gara per stakanovisti che ha messo in risalto la classe e la resistenza del vincitore, Boris Cassarino, tesserato per la Sscietà Bocciofila Castelfidardo, ma residente a Castel di Lama (AP), che ha firmato la propria giornata capolavoro emergendo dalla parte del tabellone in cui erano inseriti i giocatori di categoria A, battendo in semifinale il morrovallese Moreno Capponi.

In finale, poi, il bocciofilo ascolano ha avuto la meglio sul dominatore dell’altra parte del tabellone, quella dei giocatori di categoria B, il pesarese Enzo Bergamotti della Bocciofila La Novilarese (PU) che in semifinale aveva sconfitto Riccardo Malatesta portacolori della Bocciofila Salaria di Monteprandone (AP).

A cornice della gara nazionale, nei precedenti giorni infrasettimanali si sono svolte due competizioni regionali, una per coppie di categoria B ed una per le categorie C/D. Nella categoria B il successo è stato conquistato da Massimo Trubbiani ed Enzo Stacchiotti del Villa Potenza (MC), secondo posto per Paolo Viozzi e Bruno Teodori, portacolori della Bocciofila Maglianese di Magliano di Tenna; bronzo per Gabriele Pignoloni e Adolfo Recchi del Fontespina Civitanova Marche (MC) e per i portacolori di casa Franco Di Luca e Franco Leandrini.

Nella gara per le coppie di categorie C/D vittoria per la formazione di casa del Porto Potenza Picena, quella composta da Giovanni Sagripanti e Adriano Ciminari, che hanno sconfitto in finale i concittadini Emanuele Morresi e Daniele Natali della Bocciofila Montesanto; bronzo per i fermani Silvano Brizzola e Walter Cognigni della Bocciofila San Michele di Lido di Fermo che in questa stagione, non avendo ancora un proprio impianto di gioco, sono ospiti della Bocciofila Sangiorgese di Porto San Giorgio.