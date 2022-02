Raid nella sede FdI di Fermo, Balestrieri: «Non ho parole, solo tanta rabbia» ( Le Foto )

FERMO - Il coordinatore provinciale FdI: «Sono arrivato e il lucchetto sulla porta, forzata, non c'era più. Entrato, ho trovato tutto a soqquadro. Non so se si sia trattato di un raid per rubare qualcosa o di matrice politica. Non posso ancora saperlo. Posso però dire che, oltre ad aver messo tutto a soqquadro, sono stati strappati anche dei manifesti»

8 Febbraio 2022

«Non ho parole, solo tanta rabbia». E’ il primo commento, a caldo, più che comprensibile, del coordinatore provinciale FdI, Andrea Balestrieri, sul raid subìto dalla sede fermana di Fratelli d’Italia, in via Recanati. E’ stato proprio lui questa mattina a fare l’amara scoperta. Una sede devastata, armadietti messi a soqquadro, manifesti strappati.

«Avendo mezza giornata libera dal lavoro sono venuto a Fermo per preparare l’evento che abbiamo sabato sulle Foibe. Sono arrivato e il lucchetto sulla porta, forzata, non c’era più. Entrato, ho trovato tutto a soqquadro. Non so se si sia trattato di un raid per rubare qualcosa o di matrice politica. Non posso ancora saperlo. Posso però dire che, oltre ad aver messo tutto a soqquadro, sono stati strappati anche dei manifesti». Balestrieri ha subito chiamato la Polizia di Stato che, infatti, è arrivata sul posto anche con la Scientifica per i rilievi del caso, e per cercare di fare luce sull’accaduto e dare un nome e un volto agli autori del blitz. «Con me c’è anche il coordinatore cittadino, Rossano Romagnoli. Non ho parole per definire quanto accaduto. Un gesto inqualificabile a sfregio della nostra sede. Non so se interverrà anche il nazionale. Di certo vogliamo andare a fondo per capire cosa sia accaduto».