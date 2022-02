‘La Quadratura del Cerchio’: Camera di Commercio con Unicam e Ecocerved per stimolare le imprese all’economia circolare

AMBIENTE - «Parleremo di come evitare che gli scarti di lavorazione diventino rifiuti, con risparmio, e guadagno, per le imprese e per l'ambiente. Vedremo inoltre quali rifiuti sono riciclabili nelle Marche, quali quelli più adatti a diventare sottoprodotti. Come fare dell'economia circolare un fattore di competitività nel nostro territorio»

9 Febbraio 2022 - Ore 16:09 ...

Camera Marche insieme a Unicam e con la collaborazione di Ecocerved, la società che per il sistema delle Camere di Commercio italiane si occupa di servizi ambientali, presenta domani alla stampa le nuove attività improntate a stimolare tra le imprese marchigiane percorsi di economia circolare.

«Parleremo – spiegano dalla Camera di Commercio – di come evitare che gli scarti di lavorazione diventino rifiuti, con risparmio, e guadagno, per le imprese e per l’ambiente. Vedremo inoltre quali rifiuti sono riciclabili nelle Marche, quali quelli più adatti a diventare sottoprodotti. Come fare dell’economia circolare un fattore di competitività nel nostro territorio» con il rettore di Unicam Claudio Pettinari, il Presidente di Camera Marche Gino Sabatini, il Presidente dell’Albo Gestori Ambientali Marche Giorgio Menichelli, il referente di Ecocerved Daniele Bucci, Rita Giovanetti, docente di Chimica Ambientale Unicam e Francesco Balducci, ricercatore Unicam.