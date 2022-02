Conferimento rifiuti, ora i cittadini in quarantena devono provvedere da soli

PORTO SAN GIORGIO - La Sgds Multiservizi, attraverso i propri ispettori, vigilerà sulle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti Covid 19

11 Febbraio 2022 - Ore 15:32 ...

La Regione Marche, con ordinanza del presidente di Giunta n. 1 del 9 febbraio, ha emanato le nuove disposizioni riguardanti le modalità di conferimento dei rifiuti Covid-19 da parte dei cittadini posti in quarantena.

Pertanto la Sgds Multiservizi rende noto che «da ieri non è più eseguita la raccolta domiciliare dei rifiuti: i cittadini dovranno provvedere al conferimento in maniera autonoma attraverso la propria rete parentale, amicale o sociale di supporto. I rifiuti prodotti durante la quarantena devono essere raccolti in modo indifferenziato in doppio sacchetto ben chiuso e conferiti presso le isole ecologiche disposte nel territorio o all’Ecocentro comunale di largo Carducci, in ogni caso previo accesso ai sistemi elettronici con la tessera eco-card in dotazione.

La Sgds Multiservizi, attraverso i propri ispettori, vigilerà sulle corrette procedure di smaltimento dei rifiuti Covid 19.