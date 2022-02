Da oggi i certificati anagrafici anche in tabaccheria

FERMO - Oggi alle ore 11, alla tabaccheria rivendita Tabacchi 15 – viale XX Giugno n. 69, il sindaco Paolo Calcinaro ha ritirato il primo certificato insieme al presidente provinciale Fit Antonio Paparello.

11 Febbraio 2022 - Ore 16:35 ...

Grazie ad una convenzione tra Comune e la Federazione Italiana Tabaccai sono 19 le attività del territorio che partiranno per prime al nuovo progetto.

A partire da oggi i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia, solo per fare alcuni esempi, possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell’ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti.

Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Fermo e la Fit, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale dal presidente Antonio Paparello.

“Il primo Comune è stato in Liguria – dichiara il presidente – Poi il sindaco di Milano ha apprezzato l’iniziativa e i suoi enormi vantaggi constatando che questa piattaforma è la migliore d’Europa. Qui nella nostra Provincia prenderemo accordi con i Comuni che lo hanno richiesto e avvieremo la procedura. Con la collaborazione di Novares, società del gruppo Fit, le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto sono 19 e sono dislocate nelle varie aree del territorio, a copertura dell’intero Comune.

A breve in una seconda fase, l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIit, del Comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

E oggi alle ore 11, alla tabaccheria rivendita Tabacchi 15 – viale XX Giugno n. 69, il sindaco Paolo Calcinaro ha ritirato il primo certificato insieme al presidente provinciale Fit Antonio Paparello.

Il sindaco si dichiara «molto soddisfatto, c’è il grande vantaggio che puoi farlo sotto casa e a cui si aggiunge il fattore orario, essendo le tabaccherie aperte per molto più tempo rispetto agli orari degli uffici comunali».

«Facciamo già vari certificati e visure catastali – ci tiene ad aggiungere Simone Santarelli, proprietario della tabaccheria – ma da oggi offriamo un servizio in più al cittadino, evitando così di andare in comune ad ingrossare le file

Di seguito l’elenco dei certificati che saranno rilasciati dalle tabaccherie:

Anagrafico di NASCITA, Anagrafico di MORTE, Anagrafico di MATRIMONIO, di CITTADINANZA, di ESISTENZA IN VITA, di RESIDENZA, di STATO CIVILE, di FAMIGLIA, di STATO DI FAMIGLIA e di STATO CIVILE, di residenza in CONVIVENZA, di stato di famiglia AIRE, di stato LIBERO, Anagrafico di UNIONE CIVILE.

Le tabaccherie che partono per prime a Fermo sono:

Via Tiro a Segno 69

Via Augusto Murri 22

Via Francesco Egidi 20

Piazza del Popolo 14

Via Giacomo Prosperi 14, frazione di Campiglione

Via San Martino 93

Via Giuseppe Giammarco 5, frazione Santa Petronilla

Contrada Girola Val Tenna km 1600, snc stazione di servizio

Viale Trieste 69/A

Via Pompeiana 52

Viale Casabianca 5 loc. Lido di Fermo

Viale Trento Nunzi 44

Via Nazionale 171

Via Nazionale 6, Loc. Lido

Via della Libertà 9, frazione di Marina Palmense

Viale XX Giugno 69

Piazza della Libertà 4, frazione di Capodarco

Viale Trento 198

Corso Camillo Benso di Cavour 121

Per ogni operazione di rilascio del certificato, il costo è di 2 euro, Iva inclusa. Potranno aderire al progetto tutte le tabaccherie Associate a Fit, diventando la rete di prossimità Comunale più estesa. È attivo anche il servizio di rilascio certificati della Camera di Commercio e Visure Catastali.