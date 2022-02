Erap delle Marche, eletto il nuovo cda

REGIONE - In base alla normativa vigente sarà la Giunta ad individuare tra gli stessi componenti il futuro presidente. L’organismo resta in carica cinque anni. Nel prossimo appuntamento in Aula l’Assemblea legislativa sarà chiamata ad esaminare interpellanze, interrogazioni e mozioni

11 Febbraio 2022 - Ore 15:25 ...

Eletti nel corso della seduta dell’Assemblea legislativa odierna i sette componenti del Consiglio di amministrazione Erap Marche (Ente regionale per l’abitazione pubblica). Entrano a far parte dell’organismo, che resta in carica per cinque anni, Giovanni Angelini, Sergio Cinelli, Saturnino Di Ruscio, Stefano Gatto, Anna Giacò, Massimiliano Sport Bianchini e Sandro Vallasciani.

Ogni consigliere regionale ha avuto la possibilità di votare fino a cinque nomi su un elenco di candidati aventi i requisiti richiesti. Sono risultati eletti quelli che hanno ricevuto il maggior numero di voti, con la garanzia della rappresentanza delle minoranze assembleari in misura di due componenti.

In base alla normativa vigente sarà la Giunta regionale ad individuare tra gli stessi componenti il futuro Presidente.

Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi, come da programma, martedì 15 febbraio. All’ordine del giorno della seduta l’esame di interpellanze, interrogazioni e mozioni. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming dalla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.