Sutor e l’amarezza quotata un punto: contro Roma sconfitta di misura all’over time

SERIE B - Al termine di una gara sostanzialmente equilibrata i calzaturieri vengono beffati in casa, nella volata consumata al supplementare, per 91-92. La Luiss restituisce così a domicilio il tradizionale "pan per focaccia", facendo pagare pegno ai gialloblù che nel girone di andata, in terra capitolina, conquistarono la prima vittoria di campionato

13 Febbraio 2022 - Ore 21:30 ...

MONTEGRANARO – Una sconfitta in volata arrivata dopo un over time.

La Sutor Montegranaro è stata battuta a domicilio dalla Luiss Roma per 91-92 dopo una battaglia sportiva durata 45’ e con l’ultimo tiro di Botteghi che ha ballato sul ferro prima di uscire. E’ difficile poter recriminare, gli episodi hanno condannato i calzaturieri che hanno giocato una buona gara anche se a volte avrebbero potuto fare scelte migliori sia in attacco che in difesa.

Senza Damiano Cagnazzo in panchina, visto che non stava bene, e con Montanari a referto per onor di firma, i calzaturieri ci hanno provato sempre spinti da un super Masciarelli autore di 29 punti, ma questo non è bastato per evitare la terza sconfitta in volata di questa stagione dove in certe situazioni, non tutto ha girato nel miglior modo possibile.

IL TABELLINO

SUTOR BASKET MONTEGRANARO 91: Masciarelli 29, Galipò 18, Montanari ne, Korsunov 9, Alberti 9, Re 2, Ambrogi ne, Barbante ne, Verdecchia ne, Botteghi 9, Mariani ne, Crespi 15. All. Mazzalupi

LUISS ROMA 92: Murri 14, Jovovic 11, Pasqualin 21, D’Argenzio 24, Di Francesco, Gellera 7, Zini, Buzzi, Van Velsen ne, Tolino 4, Di Bonaventura, Legnini 11. All. Paccariè

ARBITRI: Begami di San Pietro in Casale (Bo) e Di Mauro di Bologna

PARZIALI: 23-23, 44-42, 66-62, 84-84 (finale all’over time)

NOTE: Tl: Sutor 28/34, Luiss 10/16. Tiri da 3 punti: Sutor 11/28, Luiss 10/26. Rimbalzi: Sutor 46, Luiss 44

LA CRONACA

Avvio di partita con polveri bagnate per entrambe le squadre poi, Crespi porta avanti la Sutor con 4 punti consecutivi, 4-2 dopo 2’40”. Masciarelli con una tripla prova a scavare il primo solco, 7-4, e poi 11-6. La Luiss risale,11-10 dopo 5’30”. La gara si incanala su binari di equilibrio, Gellera regala agli universitari il primo vantaggio importante, 14-18 dopo 7’30”. La Sutor si adegua in difesa con una zona 2/3 che diventa 3/2, Pasqualin con una tripla la punisce per il massimo vantaggio di Roma, 14-21 all’8’. Una tripla di Masciarelli e un gioco da tre punti di Crespi rimettono subito in partita la Sutor, il primo periodo si chiude sul 23 pari.

Il trend della partita non cambia neanche nel secondo quarto con l’equilibrio a farla da padrona. Dopo una fase caotica, la Sutor con cinque punti consecutivi di Galipò prova a scappare, 37-31 al 15’. La Luiss però si rimbocca le maniche e con una tripla di Pasqualin opera il nuovo sorpasso, 38-40 al 18’30”. Botteghi e Crespi riescono a ribaltare nuovamente la situazione ed al riposo lungo il punteggio è di 44-42.

Al ritorno in campo con un parziale di 0-6 la Luiss si trova avanti di 4 lunghezze, 44-48. La Sutor si riorganizza e la gara torna equilibrata con minimi vantaggi da una parte e dall’altra. Nel finale di periodo nonostante un abbozzo di zona subito bucata da una tripla di D’Argenzio, la Sutor al 30’ è avanti 66-62. Nell’ultimo segmento di partita, l’equilibrio torna a regnare con minimi vantaggi da una parte e dall’altra, il botta e risposta da una parte e dall’altra rende più bella la sfida. La tripla di Murri a 12” dal termine porta la Luiss avanti 82-84, nata questa su un errore a rimbalzo di Botteghi. A 7” dal termine Masciarelli con due liberi fissa il punteggio sul 84-84 che porta le due squadre all’overtime.

Nel supplementare Korsunov con una tripla regala il più tre ai calzaturieri, 89-86, Gellera però vanifica questo vantaggio con due punti pesanti e il fallo subito, 89 pari al 42’. Jovovic da tre punti spariglia nuovamente le carte, 89-92 al 43’, Masciarelli con due liberi riporta i suoi a meno 1, 91-92. Poi non si segna più, la Sutor nel finale sbaglia il tiro della vittoria con Botteghi e deve inchinarsi con l’onore delle armi. Finisce 91-92 per la Luiss Roma.

LE DICHIARAZIONI

«Quella con la Luiss è stata un partita dal punto di vista dell’agonismo bellissima – ha detto coach Emanuele Mazzalupi – perché entrambe le squadre non si sono risparmiate nella ricerca della vittoria. Non è stata una sfida bellissima che è stata decisa dagli episodi. Episodi che non ci hanno premiato, sia nel finale dei regolamentari che nel’over time. Sarebbe bastato poco di più per portare a casa la vittoria, non ci siamo riusciti e ora bisogna resettare il prima possibile questo risultato, e tuffarci in palestra per il lavoro quotidiano che ci deve permettere di preparare al meglio la prossima partita in casa con Teramo».