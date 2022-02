Sanità Av4, Donati: «Segnali positivi dalla direzione ma le preoccupazioni restano, i sindaci si facciano sentire»

INCONTRO - Il segretario Cisl Fp: «L'auspicio adesso è che la discussione a livello politico e a livello locale con i sindaci, che si è riattivata a seguito dell'iniziativa della Cisl si concretizzi nell'imminente conferenza dei sindaci dell'Area Vasta 4 con una forte e risoluta presa di posizione dei primi cittadini rispetto alla politica regionale che per l'anno 2022 ha stanziato zero euro in più per il personale nonostante la situazione pandemica pur migliorata non sia ancora terminata»

«Incontro interlocutorio ancora ma sicuramente la situazione ha subito un’evoluzione che va verso il verso auspicato da Cisl Fp. La lettera aperta al prefetto Vincenza Filippi ha sortito gli effetti sperati di scuotere un ambiente troppo soporoso soprattutto a livello politico locale. Subito dopo l’incontro con il Prefetto avevamo detto senza mezzi termini che in assenza di risultati concreti, ci saremo assunti l’onere di organizzare delle iniziative. Ieri la direzione ha chiaramente compreso che non scherziamo perché la corda non può essere tirata oltre. Molto positivo il segnale di graduale ripristino dell’organizzazione pre-emergenza con la riattivazione dei turni notturni degli Oss nell’area medica. Mancano quelli del dipartimento materno-infantile ma spero sia questione di tempo. Stanno arrivando seppur lentamente a causa dei tempi burocratici, nuovi Oss purtroppo c’è più difficoltà per gli infermieri che comunque vengono chiamati per assunzione». E’ il punto sul faccia a faccia col direttore di Av4, Roberto Grinta, del segretario Cisl, Giuseppe Donati.

«Preoccupa la Cisl l’indisponibilità sul mercato di alcune figure quali i tecnici di laboratorio (graduatoria regionale esaurita), i tecnici di Radiologia. Nemmeno per le Assistenti Sanitarie c’è una graduatoria. Questi sono i risultati di anni di errori politici sui sistemi di reclutamento che hanno reso difficilissima la vita alle Aziende anche quando possono e vogliono assumere. Esempio lampante gli Assistenti Amministrativi che non si sa da dove chiamarli non essendoci graduatoria regionale a tempo indeterminato. Purtroppo l’avviso di Marche Nord su 300 concorrenti ha generato una graduatoria per tempo determinato di soli 30 idonei.

Restiamo molto attenti all’evoluzione della situazione in Av4 perché siamo ancora molto indietro rispetto alle necessità di copertura di personale. La nuova criticità si potrebbe prospettare già a fine marzo se i contratti a tempo determinato di Oss in scadenza non venissero prorogati o coperti. Sarebbe la beffa perché Av4 ne avrebbe assunti 12 per perderne 7. Su questo il direttore Grinta si è impegnato a trovare una soluzione. Aspettiamo e vediamo ma non molliamo assolutamente».

«L’auspicio adesso è che la discussione a livello politico e a livello locale con i sindaci, che si è riattivata a seguito dell’iniziativa della Cisl si concretizzi nell’imminente conferenza dei sindaci dell’Area Vasta 4 con una forte e risoluta presa di posizione dei primi cittadini rispetto alla politica regionale che per l’anno 2022 ha stanziato zero euro in più per il personale nonostante la situazione pandemica pur migliorata non sia ancora terminata. L’obiettivo di tutti, parti sociali, professionali, direzione di Area Vasta e dei sindaci del Fermano dovrebbe essere quello di strutturare definitivamente le unità di personale aggiuntive soprattutto di Oss, infermieri, assistenti sanitarie e tecnici sanitari che sono state assunte in via straordinaria per l’emergenza ma per andare a colmare un gap storico che il fermano ha sempre sofferto nei confronti delle restanti province delle Marche.

Grande attenzione quindi è riservata ai contenuti della conferenza dei sindaci che auspichiamo non si risolva con l’ ennesima passerella o scontri partitici.