«Rinnovo revisioni e assicurazioni? Te lo ricordiamo noi». Ecco il nuovo servizio della Scuola Guida Car ( Videointervista )

17 Febbraio 2022 - Ore 17:19 ... Ai microfoni di Radio FM1 Simone Capriotti e Stefano Panunzi di Scuola Guida Car

Questa mattina Simone Capriotti e Stefano Panunzi, di Scuola Guida Car, sono intervenuti ai microfoni di Radio FM1 per illustrare alcuni aggiornamenti riguardo il mondo delle assicurazioni per auto, per poi ampliare il discorso a quanto concerne la sicurezza su strada. Argomenti quanto mai attuali, alla luce dei recenti fatti di cronaca. «Prendersi cura di questi aspetti è molto importante – ricorda Capriotti – soprattutto nei casi di grande rilievo come quello accaduto lunedì, in cui ha perso la vita il giovanissimo Giuseppe Lenoci. Ad oggi, in Italia, oltre il 30% dei veicoli non sono revisionati o assicurati». «È una percentuale molto elevata, pertanto è una carenza causata dal sistema – interviene Panunzi -. La capillarità dei controlli contribuisce a far fronte a questa problematica, tuttavia servono manovre più incisive. Avere un mezzo non assicurato e non revisionato è un pericolo per il conducente stesso e per gli altri». «Per ovviare a questa situazione la Scuola Guida Car sta incrementando un servizio per avvisare coloro si dimenticano di svolgere le pratiche di rinnovo patenti, revisioni e assicurazioni – annuncia Capriotti -. È totalmente gratuito e rivolto a tutti i nostri clienti». Poi si apre una digressione proprio sulle assicurazioni: «Ci sono polizze assicurative differenti, ognuna pertinente a particolari necessità – spiega Panunzi -. Le rivalse inserite nel contratto sono una tutela ulteriore che, in caso di sinistro, evita al conducente di subire ripercussioni sul proprio patrimonio. Questa difesa è garantita da un robusto massimale. Per esempio, nel caso degli stagisti, come lo era Giuseppe Lenoci, vanno applicate delle formule apposite a tale tipologia di rischio». Dopodiché sono state introdotte delle novità legislative significative riguardo le revisioni. Lo sottolinea Capriotti: «Dal primo novembre scorso abbiamo assistito ad un aumento del costo della tariffa di 10€. Dal primo gennaio 2022, cliccando sul sito del Ministero www.bonusveicolisicuri.it, è possibile richiedere il rimborso di tale aumento. Questo vale per tutte le revisioni rinnovate entro il 31 dicembre. Dal primo marzo 2022 saranno rimborsate anche le successive».

La Scuola Guida Car si prende cura anche di tante altre attività e negli ultimi anni ha registrato uno sviluppo significativo. Ora gli investimenti stanno riguardando la sfera del green: «Il nostro ultimo piano industriale ha previsto un investimento di oltre 1.6 milioni di euro destinati all’ampliamento territoriale ed al potenziamento di servizi – fanno sapere -. Infatti abbiamo rilevato la storica Scuola Guida Lanciani ed è stata inaugurata una nuova sede a Montegranaro. Ora ci stiamo concentrando sulla digitalizzazione della società. Abbiamo introdotto nuovi programmi in cloud e nuovi sistemi per gestire e ricordare a tutti le scadenze su patenti, assicurazioni e revisioni. Inoltre, per ampliare l’offerta, sono state acquistate auto elettriche». Per ogni esigenza è possibile contattare il centralino della Scuola Guida Car allo 0734.624030, oppure cliccando su www.scuolaguidacar.it .

