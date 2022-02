Sputnik, FdI: “Approvato il nostro OdG, il governo risolva con urgenza la questione»

GOVERNO - Prisco e Albano: «Chiediamo un'azione rapida del governo utile a studiare delle formule che consentano il riconoscimento di questo siero ai fini del rilascio Green Pass, dando così l'opportunità ai cittadini stranieri vaccinati con Sputnik di recarsi in Italia, estendendo il menzionato riconoscimento anche ai cittadini sammarinesi»

«Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione dell’Odg di Fratelli d’Italia, che impegna il governo a risolvere con urgenza il tema dell’ingresso in Italia dei cittadini vaccinati con Sputnik”. Lo dichiarano Emanuele Prisco, deputato e coordinatore regionale FdI per le Marche, e Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia.

«Al momento – spiegano gli esponenti di FdI – le persone straniere vaccinate con Sputnik non possono ottenere il Green Pass necessario per circolare in Italia perché vaccinati con un siero non ancora approvato dell’Ema. Questo limita l’arrivo dei turisti dalla Federazione Russa e dagli 80 Paesi che utilizzano questo siero. Secondo dati Istat di Coldiretti, la presenza dei turisti russi in Italia è crollata dell’86%, con conseguenze gravi sull’economia e sull’occupazione. Turisti che, per l’economia della nostra nazione, sono una risorsa fondamentale. Auspichiamo – concludono gli esponenti di FdI – un’azione rapida del governo utile a studiare delle formule che consentano il riconoscimento di questo siero ai fini del rilascio Green Pass, dando così l’opportunità ai cittadini stranieri vaccinati con Sputnik di recarsi in Italia, estendendo il menzionato riconoscimento anche ai cittadini sammarinesi» concludono.