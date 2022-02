Con Tipicità anche Fermo all’Expo di Dubai

Ci sarà anche Fermo all’importante appuntamento mondiale con l’Expo di Dubai, una vetrina a tutto tondo sulle tante sfaccettature del nostro pianeta. Tipicità è stata infatti selezionata da Padiglione Italia con un evento in programma il 21 febbraio per raccontare le Marche con l’innovativa formula “phygital”, che permette di utilizzare le opportunità del digitale per promuovere la dimensione locale e le unicità della nostra regione.

Protagonisti saranno il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, insieme al direttore generale di Banco Marchigiano, Marco Moreschi ed al direttore di Tipicità Angelo Serri. Collegati da remoto ci saranno la Console Generale d’Italia Silvia Costantini da Montreal, lo chef del Cremlino da Mosca, Massimiliano Mandozzi e da Città del Capo il ristoratore Giorgio Nava. L’evento sarà aperto dal saluto dell’Assessore regionale Guido Castelli.

«L’Expo di Dubai ci consente di dare continuità al lavoro sviluppato in questi anni con Tipicità, sempre più strumento per far conoscere Fermo e le Marche anche in contesti lontani – le parole del sindaco Paolo Calcinaro. Dubai è solo la prima tappa di un percorso che, con Tipicità, prevede tanti momenti di promozione a partire dal tradizionale Festival al Fermo Forum e poi tappe a Milano e in altri centri della regione con il Grand Tour delle Marche».

Con Fermo e Tipicità saranno a Dubai amministratori ed imprenditori che sostengono la manifestazione fermana (quest’anno in programma dal 2 al 4 aprile al Fermo Forum). A Dubai sarà presentato in anteprima assoluta il cofanetto phygital di Tipicità, in grado di aprire le porte ad esperienze di lusso nelle Marche. La città di Fermo è protagonista di uno dei pacchetti studiati con il tour operator Esitur, con la sua offerta ricettiva, la ristorazione tipica, piazza del Popolo, la Pinacoteca, le Cisterne Romane ed il Teatro dell’Aquila.

In programma anche un incontro con l’architetto fermano Fabio Grilli, che illustrerà alla delegazione di Tipicità alcune progettualità che proprio a Dubai lo vedono protagonista nell’ambito di una delle aziende mondiali più grandi del settore edile, proprietaria del Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.

Nella serata del 21 in programma a Dubai la serata ufficiale di Tipicità, con personalità degli Emirati Arabi Uniti invitate dalla Camera di Commercio italiana e nell’occasione verrà proiettato il video dal titolo “Fermati a Fermo”. Tipicità Endless Experience è un progetto approvato e cofinanziato dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio delle Marche nell’ambito di “Marche: Land of Excellence”, la settimana delle Marche a Dubai con l’eccellenza del “saper fare” e la capacità di innovare.