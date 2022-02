Il Canarino estrae gli artigli e graffia il Delfino: al “Recchioni” non passa nemmeno il Pescara

SERIE C - La Fermana targata Riolfo conferma la sua imbattibilità interna (4 vittorie e 7 pareggi) e frena anche la corsa della big abruzzese. Gara incandescente sbloccata da Cognigni, poi i biancazzurri, in superiorità numerica dall'inizio del secondo tempo per il rosso di Alagna, ottengono il pari con il rigore trasformato da D'Ursi. Finale bollente: al 97' Ferrari segna irregolarmente il 1-2 e viene espulso per proteste

20 Febbraio 2022 - Ore 19:39 ...

di Leonardo Nevischi

IL TABELLINO

FERMANA 1 (3-4-2-1): Ginestra; Blondett, Urbinati (1′ st Sperotto), Scrosta; Rossoni, Graziano, Mbaye (44′ st Capece), Alagna; Simonelli (8′ st Parodi), Pannitteri (28′ st Kyeremateng); Cognigni (28′ st Tassi). A disposizione: Moschin, Spedalieri, Sangiorgi, Bugaro, Giannò, Frediani, Pistolesi. All. Paolo Pantera (squalificato Giancarlo Riolfo)

PESCARA 1 (4-3-3): Sorrentino; Cancellotti, Ierardi, Drudi, Veroli (33′ st Frascatore); Pompetti, De Risio (8′ st D’Ursi), Pontisso; Clemenza, Cernigoi (33′ st Blanuta), Rauti (22′ st Ferrari). A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Rasi, Minucci, Zappella, Diambo, Ingrosso, Theto. All. Gaetano Auteri

RETI: 16′ pt Cognigni, 16′ st D’Ursi

ARBITRO: Domenico Mirabella della sezione di Napoli; assistenti Domenico Mallardi di Bari e Filip Sergiu Petrica di Torino; quarto ufficiale Elia Tini Brunozzi di Follonica

NOTE: Espulsi Alagna al 5′ st per somma di gialli e Ferrari al 51′ st per somma di gialli. Ammoniti Alagna, Rauti, Mbaye, Rossoni, D’Ursi, Ferrari, Parodi. Corner 1 – 4. Recupero +1′ +7′. Spettatori 1100 di cui 166 abbonati e 400 ospiti. Incasso complessivo 7800 euro (rateo abbonati 527,67 euro)

LA CRONACA

