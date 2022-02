Il lungo viaggio di Cristian e Furia passa anche per Porto San Giorgio

23 Febbraio 2022 - Ore 11:26 ...

Sono partiti circa 8 mesi fa da Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, lo scorso 24 maggio percorrendo l’Italia e costeggiando il mar Tirreno fino in Liguria. Insieme sono arrivati in Francia, hanno percorso l’arco alpino, quindi Trieste proseguendo poi lungo l’Adriatico per giungere anche nella nostra provincia. Sono Cristian Moroni e Furia: lui con una grande passione per la natura e gli animali, lei che lo accompagna fedele.

Ieri sono arrivati a Porto San Giorgio, dove hanno fatto tappa al Museo del Mare, a Rivafiorita. Ad attenderli Stefano Campussè e l’assessore Andrea Di Virgilio.

Le tappe sono di circa 25-30 chilometri al giorno e il progetto è quello di cavalcare lungo tutto il perimetro della penisola italiana e ritornare, fra circa 6 mesi, al punto di partenza.

La storia ha tutti gli ingredienti che un’avventura richiede.

Cristian un bel giorno ha deciso di mollare tutto e partire con pochi soldi in tasca per inseguire il suo sogno con un progetto didattico in testa, che coinvolga natura e animali. E nel suo diario di bordo da ieri c’è anche la tappa sangiorgese con un’immersione nelle tradizioni cittadine che si respirano e si toccano con mano nel Museo del Mare.