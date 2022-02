Innovazione scolastica: nel Fermano finanziato l’Isc Ricci. La primaria e infanzia “Molini” tra le riserve

BANDO – Tra i criteri di selezione la realizzazione di strutture sicure, green, con la previsione di spazi anche attrezzati all’aperto per attività sportive ed extra scolastiche

23 Febbraio 2022 - Ore 20:57 ...

La Regione stanzia oltre 20 milioni di euro per l’innovazione e la messa in sicurezza delle scuole. Iniziativa finalizzata a mettere a terra tutte le risorse disponibili per realizzare edifici scolastici moderni e all’avanguardia.

Le scuole ammesse ed i relativi finanziamenti richiesti sono: per la Provincia di Fermo 6.211.755,00 di euro per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica dell’Ipsia “Ricci” di Fermo; per il Comune di Mombaroccio 1.635.000,00 di euro per l’Isc “Pirandello”, che sarà demolito e ricostruito ex novo; per il Comune di Gradara (Pesaro) 5.450.000,00 di euro per la costruzione in altro sito della scuola media “Lanfranco”; per il Comune di Pesaro 5.497.792,00 di euro per lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico all’Isc “Villa San Martino”; per il Comune di Montecarotto (Ancona) 2.060.000,00 di euro per la demolizione e ricostruzione della Scuola dell’Infanzia.

Tra le riserve l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico di Primaria e Infanzia “Molini” di Fermo.

Le riserve potrebbero accedere al fondo se quelli ammessi «risultino finanziati su altre linee di finanziamento Pnrr, in scadenza pressoché contemporanea al bando della Regione Marche, o comunque non finanziabili», si legge in una nota dell’assessore regionale Francesco Baldelli.

«Oltre 20 milioni dalla Regione per la scuola del futuro innovativa – il commento di Baldelli – sicura e all’altezza delle aspettative dei nostri ragazzi sfruttando le risorse strutturali del piano di ripresa e resilienza. Numerosa la partecipazione al bando da parte di comuni e province con un’ampia varietà di progetti. Il “modello Marche” avanza a grandi passi nelle scuole della Regione e oggi, al successo del bando sulla ventilazione meccanica controllata in aula, affianchiamo quello relativo all’innovazione e la messa in sicurezza delle scuole. Iniziativa finalizzata a mettere a terra tutte le risorse disponibili per realizzare edifici scolastici moderni e all’avanguardia».

Al Bando “Marche: innovazione, scuola, futuro” sono stati presentati 93 progetti da 70 Comuni e dalle 5 Province marchigiane.

«I 20,7 milioni di euro di risorse disponibili (il 30% delle quali destinate alle scuole di pertinenza delle Province) – così recita la nota della Regione – sono stati assegnati a progetti selezionati in base a criteri che puntavano all’innovazione e all’utilizzo di soluzioni tecnologiche avanzate, per realizzare strutture sicure, green, salubri e aperte alla comunità locale, con la previsione di spazi flessibili e anche attrezzati all’aperto per attività didattiche, sportive ed extra scolastiche.

Tra le soluzioni presenti nei progetti provenienti dai Comuni e dalle Province che hanno avanzato candidature per i finanziamenti, vanno evidenziate: l’autosufficienza energetica dell’edificio tramite fotovoltaici, coibentazione, utilizzo di impianti a bassissimo consumo; il controllo della qualità dell’aria con misuratori di Co2 e ventilazione meccanica controllata sia nelle aule che negli spazi comuni; la previsione di spazi aperti alla socialità e alla vita extrascolastica».

I progetti scelti seguiranno l’iter e le tempistiche dettate dal Ministero e previste dal Pnrr, che sono: la consegna della progettazione definitiva entro il 31 agosto 2022 e di quella esecutiva entro fine anno; aggiudicazione dei lavori entro il 20 giugno 2023; loro avvio entro il 31 dicembre dello stesso anno; conclusione entro fine 2025; infine, collaudo non oltre il 31 marzo 2026.