Scuola di Piane Tenna, procedono i lavori per la realizzazione delle due piastre polivalenti

SANT’ELPIDIO A MARE - Seguitano i due interventi finanziati attraverso un bando del Miur. Le piastre di base sono state finanziate con fondi comunali pari ad una somma di 160mila euro. L’assessore ai lavori pubblici, Norberto Clementi:«Con queste strutture andiamo a dare risposte importanti alla collettività sul fronte della pratica sportiva»

24 Febbraio 2022 - Ore 14:11 ...

Sono in corso, nel territorio, i lavori per la realizzazione di due piastre polivalenti di cui una in via Isonzo nell’area attigua all’Impianto Sportivo “F. Montevidoni”, l’altra nell’area limitrofa alla scuola Primaria di Piane Tenna, su terreni di proprietà comunale, a servizio rispettivamente dalla scuola del Capoluogo e di quella di Piane Tenna. I due interventi sono stati finanziati dal Miur

Le due tensostrutture sono state finanziate attraverso un bando del Miur, le piastre di base sono state finanziate con fondi propri del comune che ha investito una somma di 160mila euro.

Le strutture sono destinate all’attività sportiva scolastica e nell’orario extra curriculare potranno essere messe eventualmente a disposizione delle associazioni sportive presenti nel territorio, così come avviene in tutti gli altri impianti sportivi. Le due opere, effettivamente finanziate a novembre a seguito di un avviso pubblicato ad agosto, sono state realizzate in tempo record.

«La tensostruttura per la scuola di Piane Tenna è stata realizzare per via dell’emergenza Covid in quanto lo spazio adibito a palestra presente all’interno del plesso è utilizzato come spazio didattico a seguito delle necessità emerse per il contrasto della pandemia – dice il sindaco Alessio Terrenzi – mentre la tensostruttura realizzata in via Isonzo è a servizio del plesso scolastico di via C.A. Dalla Chiesa che attualmente ospita l’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. Qui, com’è noto, il piano terra della palestra è chiuso dal 2016 e gli spazi fino ad ora usati per l’attività fisica non sono più utilizzabili a fronte dei protocolli di distanziamento previsti dal Covid».

Ci sono novità per quanto riguarda la palestra della scuola Bacci: la situazione si è recentemente sbloccata in quanto si è passati da un iniziale finanziamento di 220mila euro con i fondi per la ricostruzione (non sufficienti per il tipo di intervento richiesto) a 1800mila euro a seguito della revisione da parte della Regione Marche dei fondi assegnati per gli interventi relativi al sisma. Ora è in corso l’aggiornamento della fase progettuale che era già a buon punto.

«Con queste strutture andiamo a dare risposte importanti alla collettività sul fronte della pratica sportiva – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Norberto Clementi – per questo ringrazio gli uffici per la predisposizione immediata di tutte le procedure. Tali interventi si sommano a quelli effettuati nel tempo nella palestra Mirella così come nella palestra di Casette d’Ete, recentemente restituita alla collettività dopo un importante lavoro di manutenzione. Si sommano, inoltre, all’intervento che si andrà a realizzare sulla palestra a servizio della scuola Bacci per la quale, con l’arrivo dei nuovi fondi da parte delle Regione, è stato riattivato l’iter che porterà all’apertura del cantiere».

Al fine di permettere il montaggio della copertura sulla piastra polivalente del capoluogo nei giorni 28 Febbraio 2022 e 01 Marzo 2022 sarà chiusa la strada di accesso all’ecocentro che insiste in tale zona. Pertanto il conferimento rifiuti avverrà esclusivamente nel centro di raccolta comunale Brancadoro negli orari 09:00-13:00 e 15:00-19:00. Per informazioni è possibile contattare il gestore Impregico Srl al seguente numero verde 800 195 314.