Bit Milano, Baldassarri: «Ci saremo, tradizioni come strumento per pacchetti turistici»

PORTO SAN GIORGIO - L'assessore: «Faremo promozione con l’imbarcazione-simbolo ‘La Vittoriosa’»

25 Febbraio 2022 - Ore 12:32 ...

Il Comune di Porto San Giorgio sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a FieraMilanoCity da domenica 10 a martedì 12 aprile.

Lo rende noto l’assessore al Turismo e Cultura Elisabetta Baldassarri. L’Amministrazione comunale ha puntato anche negli scorsi anni sulla vetrina più importante del settore, che torna “in presenza” dopo lo stop forzato del 2021 causa Covid.

«Come Comune capofila del progetto Flag Marche Sud (Porto San Giorgio è insieme a San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima e Pedaso) illustreremo il nostro piano di valorizzazione e commercializzazione a fini turistici: la denominazione è ‘Terre del Porto: museo diffuso’. L’obiettivo è incrementare l’offerta turistica del territorio del Flag, sviluppando un prodotto comune basato sui principi di sostenibilità sociale ed ecologica, che valorizzi, conservi, protegga e promuova il patrimonio culturale tangibile e intangibile legato al mare. Mi riferisco a tradizioni, mestieri, attrezzi, racconti, memoria, imbarcazioni, luoghi di sbarco, biodiversità costiera, flora e fauna marina. Fulcro e simbolo del progetto e centro focale delle esperienze sarà ‘La Vittoriosa’, storica imbarcazione da pesca di oltre 80 anni. La lancetta in navigazione è l’ultima superstite di questo tipo dell’antica flotta peschereccia della costa meridionale delle Marche ed è divenuta un museo navigante».

Per l’assessore Baldassarri «la commercializzazione dei pacchetti turistici sarà condivisa con ristoratori, associazioni culturali, di categoria e della nautica e agenzie di viaggio». Porto San Giorgio potrà disporre di uno spazio all’interno dell’area espositiva della Regione Marche anche per fare promozione.

L’EVENTO

«Il turismo – aggiungono dal Comune – sta vivendo un momento di incertezze. In un contesto in cui la pandemia condiziona gli spostamenti a breve e a lungo raggio, il settore è ancora interessato dalle decisioni dei vari governi e dai comportamenti dei singoli. In questo contesto gli operatori che vedono in Bit un momento unico e privilegiato per fare business e incontrarsi, chiedono più tempo per permettere al settore di ritrovare un equilibrio e identificare le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi. Per questo la Borsa Internazionale del Turismo ha cambiato data: da febbraio si è spostata in primavera, mantenendo la sua formula che guarda alle mete turistiche dell’Italia e del mondo e propone, attraverso i suoi espositori, un’offerta completa per l’incoming e l’outgoing. Da qui ad aprile l’Osservatorio di Bit sarà attivo per monitorare la situazione e identificare le soluzioni ottimali per rilanciare il settore. Da sempre in ascolto del mercato, Bit continuerà a confrontarsi con gli operatori per realizzare una manifestazione al passo con le esigenze e il contesto attuale. Obiettivo è garantire gli alti standard offerti dalla manifestazione in un contesto ricco di opportunità, che si spera la primavera potrà offrire. Le date di aprile sono state infatti scelte per consentire agli operatori di promuovere con forza la stagione turistica a 360 gradi».