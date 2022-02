Edilizia scolastica e fondi Pnrr, il progetto per l’Ipsia è primo. Ortenzi: «Premiata la qualità della proposta»

Primo classificato. Il progetto presentato dalla Provincia di Fermo per l’adeguamento sismico e la riqualificazione energetica dell’istituto scolastico Ipsia “O. Ricci” ha ottenuto il primo posto nella graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento nell’ambito del Pnrr, che ha partecipato ad un bando della Regione Marche, denominato “Marche: innovazione, scuola, futuro”.

L’importo riconosciuto è di 6.211.755,00 di euro, su un budget complessivo messo a bando pari a 20,7 milioni di euro di risorse disponibili (il 70% delle quali destinato ai Comuni, il 30% alle scuole di pertinenza delle Province). 93 i progetti arrivati in Regione da 70 Comuni e dalle 5 province per la messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica.

Sono 53 i punti riconosciuti in graduatoria al progetto della Provincia di Fermo sull’Ipsia che hanno valso ad esso la prima posizione nella classifica, a dimostrazione della qualità della proposta progettuale, elaborata in tempi molto stretti ma presentata con celerità e con l’apporto qualificato e la competenza degli Uffici Provinciali, come sottolineano il Presidente Michele Ortenzi e il consigliere con delega all’edilizia scolastica Pisana Liberati: «Siamo davvero soddisfatti per il risultato raggiunto. Fin dal primo giorno dall’insediamento abbiamo iniziato a lavorare sull’edilizia scolastica e sul Pnrr. I risultati cominciano ad arrivare! Grande merito va al nostro ufficio tecnico che è e sarà molto impegnato anche nei prossimi anni a rivoluzionare tutto il patrimonio edilizio scolastico provinciale. Il rinnovamento delle strutture sarà così funzionale al miglioramento e all’innovazione dell’offerta formativa, alla sostenibilità ambientale e, soprattutto, alla sicurezza dei ragazzi».

Come ha evidenziato anche la Regione Marche diverse sono state le proposte concrete presenti nei progetti provenienti dai Comuni e dalle Province che hanno avanzato candidature per i finanziamenti, come: l’autosufficienza energetica dell’edificio tramite fotovoltaici, coibentazione, utilizzo di impianti a bassissimo consumo; il controllo della qualità dell’aria con misuratori di Co2 e ventilazione meccanica controllata sia nelle aule che negli spazi comuni; la previsione di spazi aperti alla socialità e alla vita extrascolastica.

Ora i progetti dovranno rispettare un preciso cronoprogramma dettato dal Ministero e previsto dal Pnrr, che contempla: la consegna della progettazione definitiva entro il 31 agosto 2022 e di quella esecutiva entro fine anno; l’aggiudicazione dei lavori entro il 20 giugno 2023; l’avvio entro il 31 dicembre dello stesso anno; conclusione entro fine 2025; infine, collaudo non oltre il 31 marzo 2026. «Sul fronte dell’edilizia scolastica il lavoro della Provincia di Fermo – concludono dall’ente – sta proseguendo anche su altri immobili, scuole e palestre, sempre di pertinenza provinciale».