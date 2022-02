Sanzioni e imprese, Marcozzi: “Zes priorità assoluta, la Regione si muoverà immediatamente»

ECONOMIA - La capogruppo regionale FI: «Sulla scia dell'allarme lanciato dall'associazionismo, la Regione dovrà attivarsi immediatamente. Le sanzioni alla Russia, infatti, rischiano di rappresentare per il nostro tessuto produttivo, in special modo per il distretto fermano-maceratese, la mazzata finale dal momento che proprio la Russia rappresenta un partner maggioritario per il nostro export»

«Bisogna agire al più presto, non si può più attendere. La Zes deve essere una priorità assoluta. Forza Italia è promotrice dell’istituzione della Zona economica speciale per le Marche, e in particolar modo per il Fermano, e la Regione si muoverà immediatamente in questa direzione». E’ quanto fa sapere, con una nota stampa, la capogruppo regionale FI, Jessica Marcozzi.

«Dopo l’ok del ministro Carfagna, abbiamo individuato, grazie al prezioso e imprescindibile contributo delle associazioni di categoria – ricorda Marcozzi – le aree per l’istituzione della Zes. E oggi, sulla scia dell’allarme lanciato proprio dall’associazionismo (oggi la Zes è stata richiesta per l’ennesima volta, dalle pagine di Cronache Fermane, dal direttore Cna, Alessandro Migliore), la Regione dovrà attivarsi immediatamente. Le sanzioni alla Russia, infatti, rischiano di rappresentare per il nostro tessuto produttivo, in special modo per il distretto fermano-maceratese, la mazzata finale dal momento che proprio la Russia rappresenta un partner maggioritario per il nostro export. Nel più ampio quadro di aiuti alle imprese, la Zes diventa dunque ancor di più oggi la soluzione essenziale per sostenere le nostre categorie produttive che dopo la crisi economica, il sisma e la pandemia ora si trovano costrette a subire le conseguenze economiche delle sanzioni contro la Russia, sanzioni che inevitabilmente condizionano l’interscambio commerciale internazionale».