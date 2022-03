Bonus edilizi e incentivi, Cna: «Giungla in cui imprese e cittadini si devono districare. Urge fare ordine»

2 Marzo 2022 - Ore 12:47 ...

Bonus edilizi e incentivi: una giungla in cui imprese e cittadini si devono districare. Urge fare ordine. E’ quanto chiedono a gran voce dalla Cna.

«Sono stati realizzati 12 interventi legislativi di modifica, 5 circolari, 2 risoluzioni e 128 interpelli dell’Agenzia delle Entrate: un panorama che – rimarca l’imprenditrice Sabrina Del Medico, presidente degli elettrici per Cna Fermo e Cna Marche – non brilla certo per linearità e stabilità. Le continue modifiche e l’arco temporale limitato e incerto delle misure hanno alterato la domanda, contribuendo ad alimentare bruschi rincari dei prezzi. Inoltre, la stratificazione delle norme ha prodotto una giungla di interventi incentivati, a cui si collegano detrazioni con percentuali che variano dal 50 al 110%, tetti massimi di spesa, procedure diverse».

E’ il momento, dunque, di fare ordine: «L’anno scorso in totale sono stati attivati 80 incentivi di varia natura, oltre alle iniziative regionali e comunali. Come Cna – prosegue Del Medico – chiediamo di semplificare procedure e adempimenti e razionalizzare le attuali detrazioni con regole certe e stabili, affinché tali strumenti funzionino davvero».

Nel frattempo la buona notizia è che possono ripartire le cessioni dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi, come ricorda il direttore generale Alessandro Migliore: «E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo sollecitato da Cna per sbloccare il mercato dei crediti. I crediti d’imposta potranno essere ceduti fino a tre volte, anche se le ultime due riguarderanno soltanto gli intermediari finanziari vigilati come banche e assicurazioni».

Il nuovo decreto-legge elimina gli impedimenti all’acquisto da parte dei soggetti finanziari autorizzati e «regola l’utilizzo dei crediti sottoposti a sequestro penale – spiega Migliore – consentendo agli intermediari di riprendere, senza indugi, l’acquisto dei crediti di imposta».

Infine, per fare chiarezza sul fronte del Superbonus 110%, le Cna di Fermo e Macerata, in collaborazione con Uni.Co confidi e Intesa San Paolo, hanno organizzato un webinar informativo gratuito in programma per il prossimo 16 marzo alle 17.