Il direttore marittimo De Carolis incontra il prefetto Filippi e il sindaco Loira: sul tavolo sicurezza, balneazione e porto

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Fermo Vincenza Filippi ha ricevuto, per una visita istituzionale, il nuovo Direttore Marittimo delle Marche, il capitano di vascello Donato De Carolis.

L’incontro è stato l’occasione per una riflessione congiunta sul ruolo esercitato dal Corpo delle Capitanerie di Porto necessario allo sviluppo del settore marittimo locale nonché per evidenziare le rilevanti attività di vigilanza in mare che il Corpo affronta quotidianamente.

Nel corso della mattinata, il Direttore Marittimo delle Marche ha incontrato anche il sindaco di Porto San Giorgio, Nicola Loira. Con lui un focus su pesca, balneazione e porto.

Il capitano di vascello Donato De Carolis ha assunto il comando regionale lo scorso mese di dicembre. Ad accompagnarlo c’erano il comandante della Capitaneria di Porto di San Benedetto, capitano di fregata Marco Mancini e il comandante della Circomare sangiorgese, tenente di vascello Cristiano Caluisi.

Nel corso del cordiale incontro si è parlato delle dinamiche attinenti alla pesca, della balneazione in prospettiva turistica, fino al presente ed al futuro del porto in ragione anche dell’iter in corso per l’approvazione del piano regolatore. Al termine delle visite il direttore De Carolis ha donato al prefetto e al primo cittadino il crest dell’istituzione marittima.