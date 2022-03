Due vittorie per la San Giorgio boxing con Ferracuti e Perini. Spurio: «Ripagano dei tanti sforzi di questi anni»

PORTO SAN GIORGIO - Successi per i due esordienti della San Giorgio Boxing. Il titolare della palestra: «Merito di questi due bravi ragazzi e del maestro Domenico Traini»

4 Marzo 2022 - Ore 10:52

«Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi. Sono il frutto di impegno e di sacrifici. Abbiamo tenuto duro nell’arco di due anni davvero difficili. Ma questi sono i risultati per non aver mai mollato». Con queste parole, Danilo Spurio, titolare della palestra San Giorgio Boxing & Fitness di Porto San Giorgio vuole fare i complimenti ai suoi atleti Leonardo Ferracuti, di Porto San Giorgio, e Leonardo Perini, di Civitanova Marche, che domenica hanno esordito sul ring con due vittorie. Entrambi esordienti, appunto, il primo nella categoria junior, il secondo nella senior, hanno conquistato due vittorie festeggiate da tutta la San Giorgio Boxing. I due atleti della San Giorgio Boxing sono saliti sul ring domenica scorsa nella riunione pugilistica tenutasi al palazzetto di Monterocco, ad Ascoli Piceno.

«Hanno fatto due bellissimi incontri contro avversari con più esperienza di loro. Siamo tutti davvero contenti per aver visto due giovani che hanno saputo mettere a frutto gli insegnamenti di questi anni. Di questo non posso non ringraziare il maestro Domenico Traini che è stato anche il mio mentore. Li ha seguiti passo passo, dalla preparazione fino all’angolo. E grazie al loro sacrificio e alla sapiente guida di Traini, sono arrivate due bellissime vittorie. In questi anni, con le restrizioni, la pandemia, le limitazioni, non è stato per niente facile andare avanti. Ma abbiamo stretto i denti, convinti della bontà dello sport, soprattutto per i nostri giovani. E ora queste due vittorie ci spingono a fare sempre di più, e a farlo sempre meglio. In cantiere abbiamo diverse iniziative, sempre legate ai giovani e giovanissimi con problematiche sociali e fisiche, perché crediamo che lo sport, e soprattutto il pugilato, molto spesso, siano la migliore cura e anche la strada più virtuosa per uno sviluppo e una crescita sani e ricchi di valori dei nostri ragazzi»