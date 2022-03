Montegranaro dice ‘no’ alla guerra. Ubaldi: «Importante aver sensibilizzato i giovani»

MONTEGRANARO - Oggi pomeriggio in piazza Mazzini si sono radunati molti cittadini, soprattutto giovani, per dire no alla guerra che si sta consumando in Ucraina

Anche Montegranaro dice no alla guerra in Ucraina. Oggi pomeriggio, infatti, in piazza Mazzini si sono radunati molti cittadini, soprattutto giovani, per dire no alla guerra che si sta consumando in Ucraina.

«Si cumulano due momenti difficilissimi, la pandemia, che ancora non è sconfitta, e una guerra che pensavamo fosse impossibile e invece sta lacerando l’Ucraina. Ed è molto bello sensibilizzare i giovani su questi argomenti. Tanti nostri concittadini, nostre associazioni – le parole del sindaco Endrio Ubaldi – si stanno dando da fare per aiutare. Noi con l’assessore ai servizi sociali, la Caritas e l’associazionismo abbiamo organizzato un incontro per lunedì prossimo alle 21,15 per poter coordinare gli aiuti. I ricongiungimenti si possono fare ma bisogna rispettare i cinque giorni di quarantena, verificare bene il discorso vaccinazioni e prestare la massima attenzione. Ogni movimento di chi viene va segnalato alle istituzioni. Cercheremo di informare tutti. Grazie per aver organizzato questo bel momento, speriamo che nei prossimi giorni, già dalla prossima settimana, la guerra finirà. Spero che dal popolo russo si sollevi la contrarietà a questa guerra. Viva la pace».

L’iniziativa è stata promossa da un gruppo di cittadini, ha raccolto l’adesione dell’amministrazione comunale, dell’Unità Pastorale, della locale Comunità Islamica, della Scuola Secondaria di primo grado e di tante associazioni laiche e cattoliche che credono che la pace sia un valore universale da difendere, anche alla luce dei recenti fatti occorsi in Ucraina. “Una città per la pace” è il titolo scelto per simboleggiare come di fronte a questi eventi si deve essere compatti nel gridare il proprio dissenso. La manifestazione si terrà a Piazza Mazzini. Il ritrovo è alle 15 a Piazza San Serafino.

«Sovvertiamo la guerra, scegliamo la pace affinché – spiegano gli organizzatori – ci si impegni a risolvere i conflitti senza la guerra. Sarà un momento di riflessione per tutti e in modo particolare per le giovani generazioni, che devono essere educati dagli adulti a scegliere sempre la via della non violenza per garantire loro un futuro. Si ringrazia la locale Protezione civile, la Polizia Municipale, la Croce Gialla che permetteranno il regolare svolgimento della manifestazione.

Le associazioni che hanno aderito sono Admo Montegranaro, Aps Focolari Marche – Movimento dei Focolari, Asd Palla a canestro settore giovanile Montegranaro, Ass. Sportiva Rugby Montegranaro Spartan Queens, Associazione Granarium, Associazione L’Abbraccio, Associazione “La Casa di Cinzia”, Azione Cattolica, Caritas Montegranaro, Croce Gialla, Gruppo Famiglie Montegranaro, Gruppo Scout Agesci Montegranaro 1, Gruppo Scout Agesci Monte San Giusto 1, Il Labirinto, Oratorio I Care, Philosofarte, Pro Loco Montegranaro, Slotmob Montegranaro, Tavolo della legalità provincia di Fermo, Università del tempo libero.