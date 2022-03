“Domeniche a Teatro”, all’Alaleona arriva Pinocchio: il 13 marzo l’ultimo appuntamento con la stagione per ragazzi

MONTEGIORGIO - L'appuntamento è alle ore 17.15: ingresso unico di 5 euro. Il biglietto può essere acquistato lo stesso giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro che aprirà alle ore 16.45 oppure prenotato presso il sito ciaotickets o su Proscenio Teatro dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30 al numero 0734 440348 o in altri orari al 335 5268147

Domenica 13 Marzo, al Teatro “Domenico Alaleona” di Montegiorgio, quarto ed ultimo appuntamento con “Domeniche a Teatro”, la stagione di teatro per ragazzi e famiglie promossa dal Comune di Montegiorgio e da Proscenio Teatro.

«Siamo giunti al termine di questa decima edizione, sicuramente la più difficile mai affrontata, con continui passaggi di colore della Regione Marche, prima da bianco a giallo, poi in arancione, quindi di nuovo in giallo e segnata sul finire da un’assurda guerra che sta sconvolgendo la vita di milioni di famiglie – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Michela Vita, mettendo in risalto la particolarità di una stagione diversa dalle altre -. Nonostante questo quadro complesso tutti gli appuntamenti del calendario sono stati rispettati, dando un segno di stabilità di cui credo ci sia stato un grande bisogno. Montegiorgio continua ad offrire a tutti i bambini e alle famiglie, non solo della Città ma del territorio, un luogo di straordinaria bellezza, qual’è il Teatro Domenico Alaleona, dove è possibile incontrare la magia e l’incanto del Teatro, stare insieme, emozionarsi, crescere e divertirsi».

«Domenica incontreremo una delle favole in assoluto più conosciute al mondo, quella di Pinocchio, dei suoi magnifici amici e della volontà di diventare un bambino: uno spettacolo con attori, pupazzi, ombre cinesi ed immagini video, adatto anche ai più piccoli – ha, invece, espresso con soddisfazione il responsabile artistico del progetto, Marco Renzi, che si è detto entusiasta per come la stagione montegiorgese e tutte le altre del Circuito Tir-Teatri in rete siano state portate avanti anche nei momenti più difficili della pandemia, garantendo luoghi belli e sicuri dove ritrovare la vita sociale che tanto è mancata -. Sarà ancora un bel momento per ritrovarsi insieme e apriremo la giornata, come oramai è tradizione, con l’assegnazione di tre libri, per promuovere la lettura e la vicinanza al mondo dell’editoria, che riteniamo decisivo nella formazione delle nuove generazioni. Cominceremo quindi a gettare lo sguardo sulla bella stagione, in estate tornerà il Marameo Festival di cui Montegiorgio è stato sempre un importante presidio, torneranno i parchi da favola e tutte le belle abitudini che da anni ci tengono compagnia. Con la speranza che sia un’estate di pace e di serenità, per tutti».

La storia del burattino Pinocchio, vero e proprio archetipo di formazione, verrà riproposta attraverso una regia che punta decisa sul continuo confronto fra umanità e fantasia. Fedele al capolavoro di Collodi, l’allestimento ripercorrerà tutte le tappe fondamentali del viaggio di crescita intrapreso da Pinocchio alla conquista della sua umanità, seguendo tutte le sue peripezie, dalla casa di Geppetto al Teatrino di Mangiafuoco, dal Paese dei Balocchi alla pancia di un pescecane. E dopo mille avventure, si scoprirà che il mondo può riservare buoni o cattivi incontri, che talvolta, per crescere, si può anche sbagliare strada e che in fondo, proprio quando si è persa la speranza, si può ancora rinascere un’ultima volta. L’interazione degli attori con pupazzi, ombre cinesi e proiezioni, offrirà uno spettacolo ricco di spunti poetici e momenti di puro divertimento. E non mancheranno le occasioni di coinvolgimento diretto del pubblico. Il testo e la regia saranno di Rita Lelio, con Marco Mattiazzo, Paolo Bergamo e Barbara Scalco. La scenografia ed i pupazzi di Marco Corvino. I costumi di Eulalia Cardozo. Il disegno luci e la selezione delle musiche spetteranno a Francesco Corona.

