Tirreno Adriatico, cresce l’attesa per la tappa di venerdì: ecco il percorso, le modifiche alla viabilità e le scuole interessate dall’uscita anticipata

FERMO - L’arrivo di tappa del prossimo 11 marzo sul Girfalco rappresenta l’ingresso ufficiale nelle Marche della carovana dei 170 atleti che partecipano all'edizione n.57 della corsa dei due mari, dopo la partenza di lunedì scorso da Lido di Camaiore e l’attraversamento di Toscana e Umbria. Grande promozione con ben 200 paesi collegati. Dalle ore 11 alle 18 divieto di sosta con rimozione in diverse vie

9 Marzo 2022 - Ore 14:14 ...

La Corsa due Mari, una delle più importanti e prestigiose gare internazionali di ciclismo, arriva per la terza volta a Fermo. Dopo il 2017 ed il 2021, Fermo è nuovamente sede di arrivo della gara, in questo caso della quinta tappa, dopo 155 chilometri e la partenza da Sefro, già denominata la tappa dei muri.

«Una grande occasione di visibilità e di promozione – ha sempre sottolineato il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro “con ben 200 paesi collegati attraverso la tv, che potranno ammirare costa, centro storico e paesaggio. La Tirreno Adriatico è un importante veicolo di promozione, attraversi le gesta dei ciclisti e le strade che percorrono è possibile conoscere città come la nostra, un evento che darà così occasione di far rimanere Fermo nell’immaginario di tanti Paesi del nord Europa che sono molto appassionati di ciclismo, oltre che agli appassionati italiani. Una promozione unica per Fermo in Europa. Ci sarà la diretta su Rai 2, Rai Sport e Eurosport, uno spettacolo assicurato e un tappa decisiva che un po’ ricalcherà quella del 2017 provenendo però in questo caso, dalla costa, dal lungomare fermano. Sarà una piccola Liegi–Bastogne-Liegi, in cui l’auspicio come nelle due volte precedenti, che si possano affermare a Fermo grandi campioni».

«Un’ottima vetrina per la città che esalterà il nostro territorio e che rappresenta un’ulteriore dimostrazione della vocazione e della tradizione storica del ciclismo a Fermo e nel fermano – ha detto l’Assessore allo sport Alberto Scarfini – anche con questo evento lo sport si conferma veicolo di promozione del territorio. Fermo avrà una ribalta televisiva internazionale nel segno del ciclismo, con una gara che è una delle più importanti nel panorama mondiale».

Promozione della città a tutto tondo anche con Alfieri e Musici della Cavalcata dell’Assunta che con il loro spettacolo in Piazza accoglieranno la carovana prima dell’arrivo nell’ottica di quelle azioni volte a far conoscere di più la città a partire dalla sua cultura e dalle sue origini.

DIRETTA TV TAPPA: Eurosport dalle 13.30, RAI Sport +HD dalle 15:00 alle 16:15, su RAI 2 dalle 16:15 in poi. Le immagini TV distribuite in oltre 200 Paesi.

PERCORSO

È la tappa dei Muri costituita da due parti distinte. La prima attraverso l’Appennino fino alle porte della provincia di Fermo e la seconda più articolata con 5 muri tra approccio all’arrivo e circuito finale. In particolare il percorso di Fermo si snoderà: intorno alle ore 16-16:30 arrivo degli atleti da Porto S. Elpidio sul lungomare fermano, quindi Tre Archi, San Tommaso, Casabianca, Lido, si sale a Capodarco poi alla chiesa di Salette, quindi la strada Calderaro (che sbuca accanto al palazzo “Ciccolini”), quindi tutta via Bellesi fino alla salita, in controsenso, del triennio dell’Itis, Piazzetta, C.so Cavour, Piazza, Strada Nuova, Via Roma, Via Crollalanza, Santa Caterina, Crocefisso, Val D’Ete, Madonnetta Ete, Cappuccini, via Diaz, bretella via Agnozzi, poi si scende verso il vecchio “Ferro”, Tirassegno, Salette e alla Chiesa di Salette, viene eseguito il giro descritto sopra, stavolta verso il traguardo al Girfalco con arrivo tra le 17.00 e le 17:30.

MODIFICHE VIABILITÀ

In occasione della gara ciclistica con Ordinanza è stato disposto il giorno 11 marzo 2022 , dalle ore 11:00 alle ore 18:00, divieto di sosta con rimozione nelle seguenti vie: Via Aldo Moro (ingresso Lido Tre Archi); Via Nenni; Via Ugo La Malfa; Viale De Gasperi; Viale O. Adami; Viale Machiavelli; Viale del Lido; Via Lungomare Fermano (dall’incrocio della stessa con Viale del Lido, al confine con il territorio di Porto San Giorgio); Via Del Molino; Piazza della Repubblica; Via Amendola; Piazza della Libertà; Viale Indipendenza; Strada Comunale Calderaro; Via Bellesi; Via Montani; Largo Valentini; Largo Fogliani; Largo Calzecchi; Via XX Settembre; Via Crollalanza, per il primo tratto sino all’accesso del Circolo Tennis; Via Trieste, con esclusione dei parcheggi perpendicolari all’asse stradale; Contrada Parete (adiacente centro sociale); Via Beato Giovanni della Verna; Via dei Cappuccini; Via Diaz. lato sinistro direzione centro; Via Agnozzi; Via Tirassegno, per i primi 100 metri dopo l’incrocio con via del Colle Vissiano. Via Vittorio Veneto, divieto di sosta, con rimozione, dalle ore 13:00 alle ore 18:00.

Per esigenze connesse alla logistica e all’organizzazione è, inoltre, disposto divieto di sosta con rimozione, dalle ore 17:00 del giorno 10 marzo 2022 sino alle ore 20:00 del giorno 11 marzo 2022 , nelle seguenti vie: Piazzale del Girfalco; Piazza del Popolo; Via F. Ercoli; Via E. Ficcadenti, per il tratto corrispondente alla sovrastante Via Tomassini; Via Tomassini; Via Ognissanti; parcheggio pistino di atletica.

Inoltre per consentire il transennamento dell’ultimo chilometro, viene disposto il divieto di sosta con rimozione, il giorno 11 Marzo 2022 , dalle ore 07:00 alle ore 20:00 nelle seguenti vie: Corso Cavour; Corso Cefalonia; Via Mazzini.

È inoltre disposto: l’inversione del senso unico in via Sillani dalle 15:00 alle 20:00 e il divieto di transito in Via Mazzini ed in Piazzale Girfalco, dalle ore 17:00 del giorno 10 marzo 2022 alle ore 22:00 del giorno11 marzo 2022. Tutti i veicoli che accedono a Piazza del Popolo da L.go Calzecchi hanno l’obbligo di direzione destra. Per i veicoli in sosta in via Sant’Antonio, Largo Ciferri, Via Corsica, dalle ore 13:00 del 11 marzo 2022 , per poter uscire dal centro storico, dovranno ripartire transitando in via Sant’Antonio, in risalita con direzione via delle Mura.

USCITA ANTICIPATA DI ALCUNE SCUOLE

In occasione del transito e dell’arrivo di tappa della gara ciclistica internazionale Tirreno Adriatico, in programma a Fermo venerdì 11 marzo, con Ordinanza n. 17 per motivi di ordine e sicurezza pubblica è stata disposta l’uscita anticipata di alcune scuole del territorio della Città di Fermo, di seguito elencate con gli orari di uscita, con disagi molto limitati: Infanzia e Primaria Sapienza ore 15:00; Infanzia e Primaria Ponte Ete ore 14:45; Infanzia e Primaria San Tommaso ore 14:00; Infanzia e Primaria Lido di Fermo ore 14:00; Infanzia e Primaria Molini ore 15:30; Infanzia Capodarco ore 13:00; Primaria Don Dino Mancini ore 15:00; Infanzia San Claudio ore 15:00; Infanzia Montottone ore 15:30; Infanzia Tirassegno ore 15:00; Infanzia San Giuliano ore 14:45; Infanzia Villa Vitali ore 15:00; Infanzia Sant’Andrea ore 14:40; Secondaria di I grado “Leonardo Da Vinci” ore 14:00 (per le classi con rientro pomeridiano); Secondaria di II grado I.p.s.i.a. “O. Ricci” ore 13:35 (per le classi con rientro pomeridiano).

Laddove il plesso scolastico di frequenza non sia presente nel suddetto elenco, nulla varierà in relazione ad orario di uscita, trasporto e refezione garantita.

INIZIATIVE COLLATERALI 11 E 12 MARZO

In programma anche un’iniziativa, coordinata da Luca Capodaglio, denominata “Sui Muri della Tirreno Adriatico” venerdì 11 marzo alle ore 12.00 (in allegato) per cicloamatori, che dà la possibilità di poter percorrere, grazie alle guide cicloturistiche e la collaborazione di CTF Travel – Bike Operator, le stesse salite che i professionisti percorreranno pochi minuti dopo. Ritrovo al parcheggio della Palestra Coni. Prenotazione obbligatoria, casco obbligatorio, possibilità di noleggio ebike con prenotazione obbligatoria, uscita ad andatura libera nel rispetto del codice della strada. Per info e prenotazioni: 328.1362503 – 0734. 229178 – fermo@viaggiatori.biz. Iniziativa che si ripeterà sabato 12 marzo alle ore 14.30 in Piazzza del Popolo.