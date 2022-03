Corsia ciclabile, partono i lavori. Di Virgilio: «Il lungomare sarà una strada turistica»

PORTO SAN GIORGIO - Si parte. I lavori per la realizzazione della corsia ciclabile sul lungomare Gramsci avranno inizio lunedì. Tempo stimato per la chiusura del cantiere circa 3 mesi. I parcheggi saranno spostati un pò più ad ovest per fare spazio alla ciclabile che non sarà delimitata da cordoli. Ci sarà invece una fascia di rispetti di 50 centimetri rispetto agli stalli. «Il lungomare sarà una strada turistica» annuncia l'assessore Andrea Di Virgilio.

12 Marzo 2022 - Ore 09:28 ...

di Sandro Renzi

Si parte. Il cantiere per la corsia ciclabile sul lungomare Gramsci aprirà i battenti lunedì. Salvo imprevisti, i lavori dureranno tre mesi, quindi in tempo utile per la stagione estiva. E’ stato lo stesso assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Virgilio, ad annunciarlo dopo lo slittamento di qualche settimana per cause connesse al Covid. Ora, però, si fa sul serio. Stilato il cronoprogramma, installata la segnaletica nel tratto nord del lungomare, non resta che vedere gli operai al lavoro. Accadrà lunedì, per l’appunto, per un’opera attesa in particolare dagli amanti delle due ruote ma sulla quale la maggioranza si è divisa.

«La nostra volontà è trasformare il lungomare da strada di scorrimento a strada turistica, caratteristica della nostra città» spiega Di Virgilio. Il costo dell’opera è di 183.000 euro, di questi, 35.000 euro rappresentano un contributo ottenuto dalla Regione, 90.000 euro provengono dallo Stato, il resto sono fondi derivanti da oneri di urbanizzazione. Si procederà ovviamente per stralci. «Il primo tratto andrà da via Marche fino all’altezza di piazza Bambinopoli. Durante gli interventi, come prevedibile, ci saranno variazioni al transito ed alla sosta dei veicoli in considerazione con le necessità dei lavori» prosegue l’assessore. Sarà invece oggetto di altro appalto il raccordo tra la pista ciclabile che realizzerà il Comune di Fermo e il tratto di fronte al grattacielo. Secondo i dati forniti dal Comune, la corsia ciclabile sarà lunga più di 3 chilometri, andando a congiungersi con il tratto già realizzato lo scorso anno a sud. «La corsia ciclabile sul lungomare Gramsci – prosegue Di Virgilio – andrà ad inanellare un nuovo tratto dell’ambizioso ed esteso progetto della ciclovia Adriatica. In particolare, a nord si attuerebbe immediatamente l’innesto con la pista ciclabile del Comune di Fermo e successivamente con quella del Comune di Porto Sant’Elpidio. E’ per tali ragioni che l’Amministrazione comunale di Porto San Giorgio intende intraprendere e percorrere con decisione l’attuazione di tale progetto esecutivo, così da concretizzare la realizzazione della nuova corsia ciclabile in tempi brevi».

Tecnicamente il progetto non prevede alcun cordolo per delimitare la ciclabile, bensì una apposita segnaletica di colore azzurro. Sarà a doppia corsia con larghezza variabile, infatti nei punti più larghi misurerà 2,50 metri, mentre in quelli più stretti 2,20 metri. Sarà invece di 50 centimetri la fascia di rispetto tra la corsia stessa ed i parcheggi traslati un pò ad ovest, almeno nella zona centrale. Parcheggi che invece restano su entrambi i lati nel tratto nord fino alla Pinetina Salvadori. Come noto il senso unico sarà in direzione nord-sud per tutto l’anno, fatta eccezione per il tratto compreso tra via Marche e le aree adibite a parcheggio nella stagione estiva. E poi alcune variazioni alla viabilità interna: prima fra tutte l’inversione del senso unico su viale della Vittoria, che sarà transitabile in direzione nord a partire dal Comune. Stesso discorso per via IV Novembre che potrà essere percorsa in direzione sud.