Il Gluten Free Expert diventa anche Bakery café

PORTO SAN GIORGIO - Ieri pomeriggio l'inaugurazione, o meglio, il via all'ampliamento dell'attività guidata dallo chef Fabio Iobbi, pioniere degli alimenti senza glutine. Ampliamento, sì perché oltre ai prodotti confezionati in vendita, ora l'attività in via XXV aprile si arricchisce anche di un bancone di pasticceria fresca e secca, e anche di panetteria.

18 Marzo 2022 - Ore 19:38 ...

Iobbi si è lanciato nel mondo del gluten free nel 2006 collezionando riconoscimenti e premi in tutto il mondo. E nel 2014 ha deciso di allargare i suoi orizzonti (e da anni alla guida del Ristorante Duilio sul lungomare Gramsci sud di Porto San Giorgio) con il negozio di prodotti industriali e artigianali in via XXV aprile, tra negozio e laboratorio annesso. “Ora siamo anche Bakery cafè, il primo nelle Marche – racconta Iobbi – e ci dedicheremo anche a colazioni, pranzi veloci con panini, pizze, insalate e aperitivi. Siamo aperti dal martedì alla domenica. Dal martedì al venerdì dalle 7,30 alle 20, mentre il sabato e la domenica si chiude alle 21. Non posso non ringraziare tutto lo staff del Gluten Free Expert che ha reso possibile tutto questo, a partire dal responsabile di produzione Michele, alla responsabile del negozio/vendita Valentina, per proseguire poi con Alessandro e Sasha che con le loro mani sfornano panificati ogni mattina…. Un ringraziamento particolare però va alla mia collaboratrice nonché braccio destro, Federica Moschini che ha desiderato e creduto quanto me in questo progetto “Un ampliamento, evidentemente, molto atteso dai celiaci e non solo. “In effetti – confessa Iobbi – siamo già stati contattati da diversi clienti da tutta Italia. E ci hanno contattato anche per avere il nostro marchio, il Gluten Free Epert” che, a questo punto potrebbe diventare un vero e proprio brand. Una felice intuizione di Iobbi made in Porto San Giorgio che inizia a fare della città una capitale del Gluten free.

