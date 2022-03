Mg.Kvis Colors for Peace Vpm pronta ad una settimana di fuoco

CICLISMO PRO - Il team professionistico del Fermano, dopo il recente argento raccolto con Francesco Carollo, sarà impegnato nell'internazionale di Montecassiano nella gara alla memoria del ct Alfredo Martini, nella Settimana Ciclistica Coppa & Bartali e nel Gran Premio Industria e Artigianato

19 Marzo 2022 - Ore 20:54 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Al via una settimana molto impegnativa per la Mg.Kvis Colors for Peace Vpm.

Il team ciclistico professionistico Continental di Angelo Baldini e Orfeo Pieroni Mazzante si sta preparando ad affrontare, nell’arco di otto giorni, una serie di gare prestigiose, una più impegnativa dell’altra e una più importante dell’altra.

Team diretto dal fermano, di Salette, Maurizio Frizzo che dopo il secondo posto del proprio alfiere, Francesco Carollo, nella gara di livello nazionale di Civitanova Marche punta tutte le sue carte per salire su uno o più podi prestigiosissimi. Settimana di fuoco per la Mg.Kvis Colors for Peace Vpm che inizierà domenica 20 marzo, con un doppio appuntamento. La gara esclusivamente professionistica “Per Sempre Alfredo” sulle strade della Toscana e il Gran Premio Internazionale San Giuseppe nella maceratese Montecassiano, per Elite ed Under 23.

Nella gara in ricordo del compianto mitico Ct della nazionale italiana, Alfredo Martini (172 chilometri da Firenze a Sesto Fiorentino) saranno schierati il britannico Maximilian Stedman, l’australiano Connor Sens, il neozelandese Paul Wright, l’olandese Dawn Hoeks, Edoardo Martinelli e Daniel Savini saranno opposti ai professionisti. Da tenere alta la concentrazione anche nella gara di Montecassiano (MC) internazionale per Elite ed Under 23 con il quintetto di atleti composto da Francesco Carollo, reduce dal secondo posto conquistato a Civitanova Marche, Guido Draghi, Simone Piccolo, il britannico Paul Double e Jacopo Cortese.

Altro appuntamento assai prestigioso e ulteriormente impegnativo, che farà tornerà nel vivo delle grandi corse, sarà la Settimana Ciclistica Internazionale Coppi & Bartali in programma da martedì 22 marzo a venerdì 26 con partenza dalla romagnola Riccione (RN) e conclusione nella toscana Cantagrillo (PT). Per questa sfida di alto livello sono stati selezionati Savini, Piccolo, Double, Wright, Stedman, Carollo, Cortese e Draghi. Il programma si chiude domenica 27 marzo nuovamente in Toscana con il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano (PT), prova del calendario internazionale Uci Pro Series, dove saranno al via sette atleti, con il probabile inserimento di Martinelli, Hoeks e Sens che non saranno presenti alla “Coppi & Bartali”.