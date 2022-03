Cercasi responsabile tecnico gas metano, ecco il bando della Sgds Multiservizi

RICERCA - La società, a totale partecipazione pubblica ed operante nel settore della distribuzione gas naturale mediante reti urbane, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un responsabile tecnico per il servizio gas metano livello 7

La Sgds Multiservizi srl di Porto San Giorgio, a totale partecipazione pubblica ed operante nel settore della distribuzione gas naturale mediante reti urbane, in conformità al proprio regolamento interno ed in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un responsabile tecnico per il servizio gas metano livello 7, formazione di una graduatoria valida fino al 31 dicembre 2023 a cui attingere per eventuali esigenze.

«Stiamo cercando un responsabile tecnico gas metano per un ruolo ricoperto attualmente ad interim – le parole del direttore della Sgds, Marco Ceccarani – abbiamo avviato una ricerca mirata per un esperto tecnico di settore con competenze specifiche per l’incarico. Abbiamo, infatti, necessità di coprire quel ruolo ma la ricerca è propedeutica anche al piano di potenziamento che prevede investimenti sull’ampliamento e sulla manutenzione della rete, sia sulle nuove tecniche di misurazione (lo smart metering) che sono già operative sugli impianti di maggiori potenza e consumo ma su cui la normativa impone il coinvolgimento anche delle utenze domestiche. Insomma una figura che vada a sostituire chi si è occupato di queste mansioni ma, al contempo, al passo con i nuovi sviluppi tecnologici».

Requisiti di ammissione alla selezione

I candidati, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, dovranno possedere i requisiti di seguito elencati:

a) essere cittadini italiani nonché cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero, per i cittadini extracomunitari, essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi extracomunitari purché titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

c) conoscenza della lingua italiana;

d) piena idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui

alla presente selezione;

e) assenza di condanne penali definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione interdizione, inabilitazione, nonché misure di prevenzione o altre misure inflitte che escludono la nomina agli impieghi presso gli enti locali o da altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

f) possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale in ingegneria (civile; edile, industriale; per l’ambiente e il territorio) o Diplomati Tecnici di istruzione secondaria di secondo livello, Geometri o Periti. Si precisa che per i cittadini degli Stati membri dell’UE e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero è richiesto il titolo di studio equipollente a quello suindicato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità (traduzione asseverata o eventuale dichiarazione di valore);

h) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o una partecipata di un Comune o comunque di un ente locale o di un ente pubblico, per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) avere dimora in un raggio d’azione di 15 minuti per adempiere alle tempistiche in caso di pronto intervento come stabilito nella delibera dell’Arera;

l) di avere avuto esperienza lavorativa di tipo tecnica presso società che operano nei settori a rete regolamentati dall’Arera (reti gas o idrico o elettrico) e/o esperienza nella Progettazione e/o Direzione di lavori di cantieri di reti per il trasporto/distribuzione di gas.

Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando, a pena di esclusione, il modulo A allegato al presente Avviso, scaricabile dal sito internet della Società nella sezione “Selezione del personale”(clicca qui), debitamente datata e firmata.

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata alla Sgds nei seguenti modi alternativi:

• consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, presso gli Uffici amministrativi della Sgds Multiservizi srl, ubicati al piano terra Comune di Porto San Giorgio, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, nel quale caso la società rilascerà ricevuta di consegna;

• a mezzo raccomandata, in busta chiusa e sigillata, con avviso di ricevimento indirizzato a: Sgds Multiservizi srl via Veneto 5 – 63822 Porto San Giorgio (FM);

• invio via Pec all’indirizzo concorsi@pec.sangiorgioservizi.it, esclusivamente da casella di posta elettronica certificata propria del candidato, a pena di esclusione.

Sulla busta, o nell’oggetto della pec qualora sia inviata tramite tale modalità, il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: “Selezione pubblica per la ricerca del responsabile Tecnico servizio Gas Metano”,

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 marzo 2021.

Per le domande di partecipazione inviate tramite posta, ai fini del rispetto del termine sopra indicato, farà fede esclusivamente la data di ricezione del plico da parte della Società. Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà o dall’operato del candidato.

La Sgds non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

PER VISIONARE IL BANDO DI SELEZIONE E PER TUTTE LE INFORMAZIONI CLICCA QUI

