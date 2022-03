Casina delle Rose: ecco chi siede al tavolo degli esperti

FERMO - «Sono stati scelti secondo criteri oggettivi, neutrali, apartitici e scientifici. Il Tavolo resta provvisoriamente apertoi»

«A seguito dell’avviso pubblico diramato lo scorso 4 marzo, si è formato un tavolo al momento composto da cinque esperti più il coordinatore i cui profili sono allegati al presente comunicato. Essi sono stati scelti secondo criteri oggettivi, neutrali, apartitici e scientifici. Il Tavolo resta provvisoriamente aperto: altri possono chiedere di farne parte con una comunicazione da inviare a associazioneculturaledemos1652@gmail.com, allegando il proprio curriculum vitae et studiorum, fino all’avvio dei lavori. Dalla data della prima riunione pubblica del Tavolo, infatti, le richieste non saranno più accolte». E’ quanto fanno sapere la coordinatrice dell’Associazione Demos – Marche

Sara Malaspina, e il presidente dell’Associazione ex allievi Istituto D’Arte di Fermo, Massimiliano Berdini che stanno lavorando a un forum sulla Casina delle Rose.

«Gli esperti – spiegano i due – inizieranno ad esaminare con metodo scientifico il bene comune oggetto del Forum cittadino sotto vari punti di osservazione, focalizzando i seguenti tre temi: storico/culturale: la storia dell’immobile nel contesto culturale della città, architettonico e urbanistico: l’immobile nel contesto urbano della città, e socio/economico: dalla storia alle utilitates sociali culturali ed economiche.

Ognuno dei tre temi sarà sviluppato da vari punti di vista a seconda degli orientamenti e dei criteri fissati autonomamente dagli esperti. La loro prima riunione è prevista per i prossimi giorni. Si aprirà così una serie di incontri pubblici. Essi si svolgeranno sulla piattaforma google meet e saranno trasmessi in diretta facebook sulla pagina “Demos Democrazia e Partecipazione Marche”. Chiunque potrà chiedere di intervenire durante le riunioni per portare contributi ed esprimere opinioni. Ad ogni riunione pubblica, nello spirito collaborativo e dialettico che caratterizza tutti i procedimenti partecipativi e deliberativi, saranno sempre invitati, fra gli altri, il Sindaco, Gli assessori e i consiglieri comunali.

I lavori del Tavolo si concluderanno con uno o più orientamenti di riqualificazione della Casina delle Rose che saranno portati all’attenzione dei cittadini che si renderanno disponibili ad esaminarli in vari gruppi di lavoro popolari già in costruzione. Al momento, infatti, parallelamente, si stanno raccogliendo tali disponibilità (già raccolte in buon numero) nei banchetti informativi che si apriranno in Piazza del Popolo secondo calendari resi pubblici volta per volta. A conclusione del Forum (prevista per giugno 2022) un’assemblea plenaria pubblica e democratica delibererà un documento finale da consegnare all’Amministrazione comunale come proposta popolare».