Erap Marche, si insedia il nuovo CdA

1 Aprile 2022 - Ore 13:15 ...

Lo scorso 23 marzo sotto la presidenza di Saturnino Di Ruscio, si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Erap Marche. L’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica si occupa da oltre cento anni della realizzazione di alloggi per famiglie in difficoltà e della gestione di un cospicuo patrimonio immobiliare di proprietà o in gestione (ben oltre 15mila alloggi).

«Degne di nota sono oggi anche – rimarcano dall’Erap – le sue rilevanti funzioni di supporto nelle zone colpite dal sisma e le numerose iniziative di housing sociale in corso di realizzazione in sinergia e compartecipazione con numerose amministrazioni comunali; attività che il nuovo Consiglio di Amministrazione intende consolidare e valorizzare per rispondere alle varie esigenze territoriali».

I sette consiglieri recentemente eletti dall’Assemblea legislativa regionale sono: Giovanni Angelini, Sport Massimiliano Bianchini, Sergio Cinelli, Saturnino Di Ruscio (Presidente), Stefano Gatto, Anna Giacò e Sandro Vallasciani.

Prende così avvio l’attività del nuovo organismo di indirizzo politico e amministrativo che resterà in carica per i prossimi cinque anni, nei quali sarà chiamato ad affrontare numerose e importanti problematiche di sicuro interesse per i cittadini marchigiani.

«Nella prima seduta di insediamento, il presidente Di Ruscio – aggiungono dall’Erap – ha voluto incontrare subito i responsabili dei presidi provinciali per attuare con loro, sin dalle prime battute, un’auspicata collaborazione allo scopo di coordinare ed ottimizzare l’attività dell’Ente nel prosieguo. Tanti i punti inseriti all’ordine del giorno, oltre 50, con l’intento di rendere edotto il consiglio delle tante iniziative portate avanti dall’Ente nelle cinque province. Impossibile esaminare, discutere e approvare tutte le proposte e pertanto, oltre alla ratifica dei decreti del precedente presidente e ai diversi incarichi all’avvocatura interna per vari recuperi crediti, si è proceduto ad approvare un’importante convenzione con il Comune di Pesaro per l’attuazione del Programma innovativo per la qualità dell’abitare “Pinqua” che prevede la realizzazione e successiva gestione di tre alloggi, 1 hub sociale e spazi associativi e l’acquisizione gratuita dalla Regione Marche di una porzione d’immobile in via Cialdini per la realizzazione di 2/3 alloggi. Un capitolo a parte ha assunto la gestione dell’annosa problematica dell’Imu sugli alloggi sociali, oggetto di diversi incarichi legali, per la cui soluzione il nuovo Consiglio di Amministrazione ha assunto l’impegno di attivarsi a tutti i livelli istituzionali. Tra i punti discussi ma rinviati, per problemi tecnici ed amministrativi, alla prossima seduta in programma per il prossimo 4 aprile vi sono quelli relativi all’approvazione dei bilanci consolidati degli scorsi anni e l’approvazione degli studi di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse di 11 proposte di partenariato pubblico-privato nell’ambito del superbonus 110% aventi, complessivamente, un valore di oltre 300 milioni di euro. Tanto l’entusiasmo e la voglia di fare bene dell’intero Consiglio, consapevole della responsabilità e della fiducia accordate dall’Amministrazione regionale».