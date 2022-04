Manuela Modesti nuova presidente dell’ordine Assistenti sociali delle Marche

È Manuela Modesti la nuova presidente dell’Ordine Assistenti Sociali delle Marche. Già tesoriera, Modesti guiderà l’Ordine affiancata da Giulia Atipaldi come vicepresidente e Lucia Consuelo Curella come segretario (entrambe riconfermate nei loro ruoli), oltre a Chiara Recchioni nelle vesti di nuova tesoriera.

«Il nostro intento – spiega la neo presidente – è quello di proseguire nel riavvicinare quanto più possibile l’Ordine alla comunità regionale dei professionisti, favorendo la più ampia partecipazione a tavoli, gruppi di lavoro ed iniziative nel territorio. Vogliamo affermare il nostro ruolo nell’ambito dei servizi regionali, oltre che tutelare la nostra professione sempre all’insegna della piena condivisione e della massima trasparenza».

Altro passaggio cruciale sarà garantire continuità nel raccordo con il livello nazionale dell’Ordine, sia in ottica di sussidiarietà sia sotto il profilo comunicativo per quanto concerne il contributo apportato dall’organismo regionale marchigiano.

«Ci troviamo di fronte ad una svolta epocale per la nostra professione – aggiunge Modesti – per quanto riguarda le politiche e le azioni previste all’interno del PNRR, con una riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali ed un nuovo assetto all’interno del quale gli assistenti sociali svolgono un ruolo fondamentale. Come professionisti accogliamo le persone portatrici di istanze e ci mettiamo in rete con tutti quegli attori che si occupano di sostenere famiglie e singoli in situazione di bisogno».