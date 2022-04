Tutto pronto il Trofeo Città di Fermo, l’assessore Scarfini: «Competizione che ci rende orgogliosi, un sentito grazie alla Saf»

ATLETICA - Torna un appuntamento radicato negli anni, giunto all'edizione numero ventisette, previsto sulla pista di via Leti e griffato nell'organizzazione dalla Sport Atletica Fermo guidata dal presidente Giovanni Giacopetti. Competizioni al via domenica prossima, 3 aprile

1 Aprile 2022 - Ore 16:45 ...

FERMO – Un appuntamento consolidato, atteso e partecipato.

Forte di una tradizione e di una vocazione importanti anche in questa disciplina sportiva, la città sarà teatro, domenica 3 aprile, alla pista comunale nel polo sportivo a via Leti, della XXVII edizione del Trofeo Città di Fermo di atletica. Nata come competizione di livello regionale, nei suoi 27 anni di storia ha assunto un carattere nazionale con partecipazione di atleti da diverse regioni.

Al mattino alla ore 9.00 scenderanno in pista le categorie giovanili e nel pomeriggio alle ore 15.00 le categorie assoluti. «E’ sempre un onore ed un orgoglio poter ospitare una competizione così importante e partecipata che vede proprio tanti atleti provenire da ogni parte d’Italia nella nostra città – ha detto l’assessore allo sport Alberto Scarfini – ringrazio una realtà storica e consolidata come la Saf per l’organizzazione ed il coordinamento perché eventi come questi contribuiscono a promuovere e far conoscere sempre più Fermo attraverso lo sport».

Dopo le gare al coperto della stagione invernale, il Trofeo Città di Fermo da anni è considerato uno degli appuntamenti, il principale appuntamento di apertura della stagione outdoor. L’assegnazione del trofeo avverrà attraverso l’assegnazione di punteggi derivanti dai piazzamenti degli atleti di ciascuna società che andranno a comporre la classifica finale. Accanto al lato agonistico il valore dell’appuntamento sta proprio nella promozione della pratica dell’atletica leggera.

Negli anni passati hanno partecipato società provenienti dalle regioni affacciate sull’Adriatico, dalla Puglia al Veneto, oltre che da Umbria, Lazio, Campania, Lombardia e Trentino. Molti, quindi, gli atleti attesi a Fermo sia al pomeriggio, con le categorie agonistiche, sia al mattino, quando saranno impegnate le categorie giovanili compresa la categoria Esordienti. Salto in lungo e 50 metri le specialità scelte per loro: il Trofeo Città di Fermo, infatti, è per molti la prima gara ufficiale cui partecipano e il debutto nelle competizioni ufficiali. Assieme a loro si sfideranno anche le categorie Ragazzi e Cadetti. Due le classifiche per le società (Promozionale e Assoluta), la cui somma dei punteggi assegnerà il trofeo.

«Il “Città di Fermo” non si era fermato neanche nei due anni passati, 2020 e 2021 – ha detto il professor Giovanni Giacopetti, presidente della Saf – seppur disputato in forma ridotta, con meno atleti e senza premiazioni. Giunto quest’anno alla ventisettesima edizione e ricollocato temporalmente nel tradizionale mese di aprile, è uno degli eventi caratterizzanti l’attività organizzativa firmata Sport Atletica Fermo assieme al Campionato Invernale di Lanci e al Memorial “Roberto Donzelli” di salto con l’asta». L’edizione 2022 è organizzata da Sport Atletica Fermo in collaborazione con il Comune di Fermo, Federazione Italiana Atletica Leggera – Comitato Regionale Marche, con il patrocinio di Provincia di Fermo e Coni Marche.