Arriva la mostra “9 sculture per una grande anima”. Le opere di Ugo Riva alla Casa Museo Osvaldo Licini ( Videointervista )

FERMO - Radio FM1 ha dedicato un appuntamento alla cultura, in particolare alla mostra dello scultore Ugo Riva “9 sculture per una grande anima” che si terrà presso il Centro Studi Osvaldo Licini. L'inaugurazione è prevista per domenica 3 aprile alle ore 17 e l'esposizione si protrarrà fino al 3 luglio.

2 Aprile 2022 - Ore 09:02 ... Ai microfoni di Radio FM1 Valerio Palmieri l'artista Ugo Riva, Daniela Simoni e Nunzio Giustozzi

Radio FM1 ha dedicato un appuntamento alla cultura, in particolare alla mostra dello scultore Ugo Riva “9 sculture per una grande anima” che si terrà presso il Centro Studi Osvaldo Licini. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Grande Anima ed è patrocinata dalla Regione Marche, dalla Provincia di Fermo, dal Comune di Monte Vidon Corrado ed è ospitata dalla Casa Museo Osvaldo Licini. «La mostra verrà inaugurata domenica 3 aprile alle ore 17 e si protrarrà fino al 3 luglio – ricorda il presidente dell’Associazione, Valerio Palmieri -. È una iniziativa nata dall’esigenza di elaborare il lutto prematuro di mia moglie, Rosy Medri. Era un’amante delle arti ed il nostro contatto con Ugo Riva fu successivo ad una esposizione ad Arezzo. In “9 sculture per una grande anima” è riassunto il carattere di Rosy, una dottoressa sempre disposta all’accoglienza e all’attenzione verso il prossimo. Questa è anche una possibilità di elaborare un lutto traumatico attraverso l’arte e trasformarlo in qualcosa di vivo. L’Associazione, fondata anche da mia figlia, ha in programma anche altre attività culturali. Infatti si terranno delle lezioni di filosofia e dei cineforum presso le sale del Comune di Montegiorgio. Gli appuntamenti saranno incentrati sul tema della resilienza, vocabolo spesso usato a sproposito». Quindi sono opere che racchiudono il lutto e la vita. A spiegarlo è proprio Ugo Riva: «Questa esperienza con la famiglia Palmieri mi ha procurato delle energie speciali. Ho assistito alla presentazione del libro dedicato a Rosy “7 parole per una grande anima” e mi sono promesso di trasformare in sculture il senso del titolo. Sono opere in terracotta policroma di piccole dimensioni, create proprio per la Casa Studio Osvaldo Licini. Raccontano non solo il dramma vissuto dai Palmieri ma anche il lutto collettivo derivato dal Covid-19. Io sono di Bergamo, una delle città più colpite dalla pandemia, quindi anche questi elementi sono entrati a far parte della creazione artistica destinata a “9 sculture per una grande anima”. Non è una mostra estetizzante ma dei pensieri che prendono corpo e anima. Ho scelto di interpretare questi sentimenti attraverso l’arte».

Anche Daniela Simoni, direttore del Centro Studi Osvaldo Licini, è tra i soci fondatori dell’Associazione Grande Anima: «Sono il trade union tra questo organo ed il Centro. In questa esposizione affrontiamo tante tematiche spesso evitate come l’invecchiamento, la fine della vita, la malattia. L’Associazione, oltre ad affrontare questi aspetti, crede profondamente nella capacità catartica dell’arte attraverso i suoi linguaggi simbolici. Anche Rosy era convinta di questo. Ugo Riva ha alle spalle un percorso artistico di alto livello e ha delle affinità con la concezione artistica di Osvaldo Licini. Se da un lato quest’ultimo ha scelto di isolarsi a Monte Vidon Corrado per rielaborare la tragedia collettiva della guerra, dall’altro Riva ha assorbito il dramma causato dalla pandemia nella sua città natale». Le opere sono ampiamente promosse da Nunzio Giustozzi, critico e storico d’arte: «Riflettono sul tema latino e greco dell’Humanitas. Questo testimonia il vasto bagaglio culturale dell’artista. Il valore dell’umanità qui è nel senso più ampio del termine. Lo si evince anche da un’opera intitolata Animula Vagula Blandula, un chiaro riferimento al componimento di Adriano in cui si prepara a lasciare la sua anima, ma allo stesso tempo deve essere custodita anche negli abissi. Pertanto la mostra è un invito verso un percorso iniziatico, un limbo magico dove si invera un legame tra la salvezza e la morte, resi eterni dalla bellezza. Sono sculture trans-surrealiste cariche di retaggi antichi senza ansia di citazionismo».

(spazio promo-redazionale)