La Chimica del ‘Montani’ rappresenta l’Italia al festival “Science on Stage Europe”

FERMO - La dirigente scolastica Scatasta: «È una grande soddisfazione per i chimici del Montani ed un onore per la città che, tra gli undici progetti che rappresenteranno l’Italia, uno sia fermano»

2 Aprile 2022 - Ore 16:13 ...

Dopo aver superato due selezioni, l’ultima al “Science on Stage Italia”, il progetto didattico innovativo di spettacolarizzazione della Chimica approda a “Science on Stage Europe”, dal 24 al 27 marzo a Praga.

«È una grande soddisfazione – puntualizza la dirigente scolastica Stefania Scatasta – per i chimici del Montani ed un onore per la città che, tra gli undici progetti che rappresenteranno l’Italia, uno sia fermano. Si tratta di “A Symphony of Atoms, An Alchemy of Notes: The School of Athens by Raphael” di Teresa Cecchi ed Arianna Giuliani. Lo spettacolo ripercorre con i filosofi dipinti da Raffaello la storia della scienza della materia, producendo spettacolari sinestesie chimico-musicali relative ai quattro elementi pitagorici, ai cieli aristotelici-tolemaici, all’atomismo di Epicuro, all’alchimia di Averroè e Gonzaga e al cosmopolitismo di Diogene, per educare le nuove generazioni alla scienza e alla tecnica ispirandosi ai valori della cultura umanistica. A Praga è possibile l’incontro con centinaia di colleghi, selezionati da tutta Europa, lo scambio di idee per un’educazione scientifica efficace e per iniziative da sviluppare in futuro nel nostro territorio nelle varie discipline Stem».

«Ringraziamo le studentesse Di Nicolò, Mancinelli, Mora, Offidani, Rutili, Vittori e gli studenti Gironacci, Grande, Iachini, Rossini, Senigagliesi – conclude la dirigente – per aver portato con perizia e grazia sul palcoscenico la reattività chimica in questo esperimento di didattica coinvolgente. Ringraziamo il maestro Massimo Mazzoni e gli studenti del Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi” per le esecuzioni musicali».