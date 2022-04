Cade dal tetto, trasportato a Torrette con l’eliambulanza

MONTE RINALDO - L'incidente oggi intorno alle 14. L'uomo, di circa 50 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri

6 Aprile 2022 - Ore 16:56 ... L'arrivo dell'elisoccorso a Monte Rinaldo

Cade dal tetto. Attimi di paura, nel primo pomeriggio di oggi a Monte Rinaldo dove un uomo è caduto da un’altezza di circa 8 metri, precipitando dal tetto di un edificio. Sull’esatta dinamica dell’accaduto stanno lavorando i carabinieri. Comunque sul posto, allertati dalla centrale operativa del 118, sono arrivati i sanitari e i vigili del fuoco. Con loro, dicevamo, anche i militari dell’Arma.

I sanitari della Croce azzurra Montalto Marche hanno subito soccorso il paziente, un uomo di circa 50 anni. E la centrale 118, in contatto con i colleghi sul posto, ha deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Così a Monte Rinaldo è arrivato Icaro. Il personale medico dell’elisoccorso ha preso in cura l’uomo per poi elitrasportarlo all’ospedale Torrette di Ancona. L’uomo è comunque rimasto cosciente.

Serena Murri