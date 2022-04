Il viaggio di RinascItalia prosegue verso sud: il camper fa tappa a Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Questa mattina l'assessore all’Ambiente, Andrea Di Virgilio, ha accolto due rappresentanti del progetto ideato dall'associazione Asproflor: «Iniziativa di interesse, la città sposa il cambio culturale»

6 Aprile 2022 - Ore 16:36 ...

La natura e la bellezza al centro della cura del territorio, il messaggio di rinascita dopo gli anni della pandemia e la volontà di proporre il Comune nell’Associazione “Comune Fioriti”. L’assessore all’Ambiente Andrea Di Virgilio ha incontrato questa mattina davanti al municipio due rappresentanti del progetto “RinascItalia”, ideato dall’associazione Asproflor. Il camper informativo è partito da Torino lo scorso 4 febbraio diretto al confronto con 645 amministrazioni comunali.

«Partendo dal Comune di Muggia, in questi primi mesi dell’anno, visiteremo i Comuni costieri del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia Romagna e delle Marche – spiega l’associazione -. Il nostro intento è di abbracciare l’Italia in questo periodo difficile della pandemia, invitando e motivando i Comuni del litorale a partecipare all’esperienza entusiasmante dei ‘Comuni Fioriti’. L’adesione a questa iniziativa permetterà di conoscere il ‘Marchio di qualità dell’ambiente di vita Comune Fiorito’, potenziando l’attenzione al proprio territorio, al verde e alle fioriture per valorizzare la vita dei cittadini e accogliere con la bellezza i visitatori».

Di Virgilio ha rivolto un plauso all’iniziativa e ricordato gli impegni dell’Amministrazione portati avanti verso questa direzione: la recente sistemazione dei parchi urbani, le opere in corso per unire il territorio attraverso la ciclabile, la manutenzione straordinaria programmata con gli uffici per rendere la città più accogliente anche in previsione dei mesi estivi. Il viaggio di “RinascItalia” prosegue verso sud prima di risalire la penisola dalla costa tirrenica.

