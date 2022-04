Fermo alla Bit con la Cavalcata dell’Assunta. Calcinaro: «Dalla città proposte per tutte le stagioni»

FERMO ha potuto esporre, nel corso dell’incontro dal titolo “Fermo ed il distretto turistico del Fermano: itinerari emozionanti alla scoperta del cuore delle Marche”. Ed oggi di nuovo protagonista alla Bit con la presentazione, alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro, del Gran Tour delle Marche di Tipicità dopo il successo del Festival

12 Aprile 2022 - Ore 15:28 ...

Vetrina per la città di Fermo alla Borsa del Turismo in corso a Milano, Fieramilanocity. Nello stand della Regione Marche ieri pomeriggio presentazione delle proposte della città con il sindaco Paolo Calcinaro che ha messo in evidenza «quanto di bello si può fare e vedere in città con tante iniziative e progettualità che segnano la ripartenza, quella socialità che è turismo, cultura, voglia di muoversi e vedere, ammirare e conoscere. Proposte non solo per la stagione estiva ma con appuntamenti che sono dei veri e propri must, vedi il Natale di Fermo, alle numerose iniziative spalmate sull’intero anno, segno di un lavoro sulla destagionalizzazione, che per città come Fermo rappresentano degli ottimi attrattori».

Di fronte alla gigantografia della Sala del Mappamondo che campeggia nello spazio espositivo e attrae l’interesse e la curiosità di numerosi visitatori che scattano tante foto, Fermo ha potuto esporre, nel corso dell’incontro dal titolo “Fermo ed il distretto turistico del Fermano: itinerari emozionanti alla scoperta del cuore delle Marche”, le tante iniziative e progetti che contraddistinguono la sua offerta turistica dalle proposte musicali a Teatro, da quelle che ci sono già state alle prossime, a quelle di Villa Vitali, dall’estate che si preannuncia già ricca passando per, solo per fare alcuni esempi, dal concerto di Elisa in Piazza del Popolo come spazio che torna ad essere protagonista della grande musica, al Jova Beach a Lido per due giorni (5 e 6 agosto), senza dimenticare l’offerta museale, le bellezze del Mappamondo, del Teatro dell’Aquila, del Rubens tornato in città dopo Lucca e che sarà al centro di un’esposizione nazionale in estate a cura di Vittorio Sgarbi e Stefano Papetti.

Ed il grande e immancabile appuntamento con l’evento ambasciatore della città nel mondo: la Cavalcata dell’Assunta con, a fine luglio, un evento in cui verrà rievocato l’ingresso in città di Bianca Maria Visconti, moglie di Francesco Sforza a Fermo ed un altro grande evento fra musica e storia, come ha ricordato Adolfo Leoni regista della Cavalcata che con veloce quanto efficace excursus ha ricordato vicende storiche e culturali della Città di Fermo in stretta connessione con quelle del territorio della Marca Fermana.

Durante la presentazione visitatori e utenti connessi ai canali social della regione, dove l’incontro è stato trasmesso, hanno potuto ammirare una copia del Messale de Firmonibus accanto ai figuranti, dame e armigeri della Cavalcata presenti a Milano, accompagnati anche da Romina Giommarini e dal consigliere comunale Massimo Tramannoni, per promuovere la rievocazione di Fermo, che di recente ha ottenuto il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale dell’alto valore, culturale, sociale e civico, ovvero la storia che si fa futuro, le origini della città per guardare all’avvenire. Cavalcata e Comune di Fermo che fanno parte del circuito denominato Medieval Italy, associazione che punta a riunire in un’unica piattaforma i Comuni medievali italiani e che al momento sono 15, aderenti, per 7 regioni rappresentate.

Presenti i consiglieri regionali Marco Marinangeli e Andrea Putzu che hanno ricordato «l’impegno per far conoscere meglio e di più il Fermano, un territorio provinciale che è la sintesi delle Marche, in una regione già sintesi dell’Italia».

A parlare di azioni turistiche anche Andrea Marsili di Tu.Ris.Marche che ha ricordato il lavoro di rete con i Comuni della provincia sia di promozione che di accoglienza turistica che l’associazione svolge.

Ed oggi Fermo di nuovo protagonista alla Bit con la presentazione, alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro, del Gran Tour delle Marche di Tipicità dopo il successo del Festival, tornato in presenza ai primi di aprile al Fermo Forum, con un ricco calendario da maggio fra eccellenze, enogastronomia, artigianato, bello e buono della regione.