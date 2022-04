Porto San Giorgio alla Bit. Baldassarri: «La Vittoriosa come museo navigante, poi gusto e itinerari»

Porto San Giorgio protagonista alla Bit, la Borsa internazionale del Turismo che per tre giorni (10-12 aprile) ha accolto migliaia di visitatori, operatori e ‘addetti ai lavori’ nei padiglioni di FieraMilanoCity.

L’assessore Elisabetta Baldassarri si è intrattenuta oggi con i referenti della Regione per definire le prossime iniziative di promozione del territorio poi alle ore 12 è intervenuta nello stand della Marche per presentare in qualità di capofila il progetto “Terre del Porto, museo diffuso” realizzato dalla rete di Comuni “Flag Marche Sud” con San Benedetto, Grottammare, Cupra Marittima e Pedaso.

«Le realtà del progetto sono accomunate dagli stessi obiettivi: da un lato aumentare l’offerta turistica e culturale, dall’altro costruire un’attività sostenibile considerando il visitatore come ‘cittadino temporaneo’ – ha detto Baldassarri – Abbiamo avviato, coinvolgendo l’Università di Urbino, la fase di incontri con gli operatori interessati, le associazioni di categoria, il tessuto di realtà culturali e della nautica con lo scopo di commercializzare le destinazioni del progetto Flag».

Durante la “finestra” di 30 minuti nell’orario “di punta” l’assessore ha illustrato anche i progetti legati alla valorizzazione della tradizione marinara e la necessità di «legare la proposta all’incremento di presenze fuori dai tradizionali periodi balneari».

E’ seguito il passaggio ai recenti successi in campo internazionale con il riconoscimento attribuito a 3 chef della Stella Michelin «a testimonianza del fatto che la città è assolutamente capace di attrarre eccellenze e investimenti. Questi forti segnali confermano che l’unica modalità di promozione non può prescindere da una fattiva attività di collaborazione tra gli Enti del territorio» ha concluso Baldassarri. Nello stand sono stati distribuiti la guida cittadina e opuscoli informativi sulle attrattive offerte.