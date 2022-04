Di Virgilio: «Completate altre 42 piantumazioni. Lavori in corso negli spazi verdi, in arrivo tre ‘stagionali’»

PORTO SAN GIORGIO - «Sono state effettuate in piazza Napoli, via Papa Giovanni XXIII, piazza Spontini, piazza Marinai d’Italia, via Veneto, via Marche e via Abruzzo. Stiamo lavorando per il taglio dell’erba negli spazi verdi cittadini da nord a sud. Entro la fine del mese implementeremo il personale in forza con tre unità ‘stagionali’»

16 Aprile 2022 - Ore 11:17 ...

«Sono state completate dal Comune in settimana le piantumazioni di 42 essenze arboree in diversi luoghi della città. Si tratta di tre specie botaniche (albero di Giuda, pero da fiore e Carrubo): hanno la caratteristica di essere di ridotte dimensioni nello sviluppo e sono state scelte dal personale addetto anche perché hanno limitate esigenze di fabbisogno idrico e di manutenzione. Sono specie che crescono lentamente e contribuiscono ad assolvere a funzioni ecosistemiche di riduzione dell’inquinamento urbano». E’ quanto fa sapere l’assessore all’Ambiente, Andrea Di Virgilio.

«Le nuove piantumazioni – spiega – rispondono a un preciso percorso già intrapreso dall’Amministrazione volto alla tutela del verde e alla ricollocazione di essenze in sostituzione di quelle colpite da malattie. Sono state effettuate in piazza Napoli, via Papa Giovanni XXIII (in sostituzione delle palme precedentemente colpite dal punteruolo rosso), piazza Spontini, piazza Marinai d’Italia, via Veneto, via Marche e via Abruzzo. Nel recente passato il Comune ha provveduto a far mettere a dimora nuove specie in via Sauro e a pian della Noce. Stiamo lavorando per il taglio dell’erba negli spazi verdi cittadini da nord a sud. Entro la fine del mese implementeremo il personale in forza con tre unità ‘stagionali’».