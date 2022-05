Affidamento in concessione della gestione del bar dell’ospedale Murri: indagine di mercato

FERMO - L'indagine di mercato è finalizzata ad individuare idonei operatori economici interessati ad eventuale procedura negoziata per l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione del bar interno al presidio ospedaliero “Murri” di Fermo

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR INTERNO AL PRESIDIO OSPEDALIERO “A. MURRI” DI FERMO

Premessa

La procedura aperta, ad evidenza pubblica, per l’affidamento in oggetto, la cui base d’asta era stata individuata in € 100.000,00/anno, non aveva avuto buon esito. La presente indagine di mercato è finalizzata ad individuare idonei operatori economici interessati ad eventuale procedura negoziata. Qualora pervenissero manifestazioni di interesse, con le modalità di seguito descritte, non impegnative per l’operatore economico proponente, di importo non inferiore alla suddetta base d’asta, la Stazione Concedente è legittimata a procedere ad affidamento diretto ex art. 63, co. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016. Sono in ogni caso ammesse proposte di importo inferiore, senza limiti di ribasso, che saranno oggetto di eventuale valutazione alle condizioni e nei limiti di seguito indicati.

Sezione I – Amministrazione concedente

I.1) Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Area Vasta n. 4 di Fermo

I.2) Sede legale: Via Oberdan n. 2, 60122, Ancona (AN), Italia;

I.3) Sede Area Vasta 4 di Fermo e PEC: Via Zeppilli n. 18, 63900, Fermo (FM); PEC areavasta4.asur@emarche.it;

I.4) UOC competente, RUP e riferimenti di contatto: UOC Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4 di Fermo; RUP dott. Fulvio De Cicco; Funzionario istruttore dott. Matteo Montanini; matteo.montanini@sanita.marche.it, 07346252049.

I.5) Indirizzo internet: https://serviziweb.asur.marche.it/bandiasur/

Sezione II – Oggetto della concessione

II.1) Oggetto: La concessione ha per oggetto l’espletamento dei seguenti servizi, per una durata di mesi 72, da svolgersi all’interno di un’area situata al piano primo del Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo, in Via A. Murri n° 21, per una superficie di mq. 65:

Esercizio-Bar;

Vendita di generi appartenenti al settore non alimentare;

Rivendita di giornali e riviste;

Gestione di n° 1 set di Distributori automatici, salva la facoltà di installare ulteriori distributori automatici previa autorizzazione della Stazione Concedente

II.2) Specifiche tecniche: Le caratteristiche e specifiche tecniche delle prestazioni e dei servizi oggetto della concessione sono descritte nel Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto, liberamente consultabile sul seguente sito https://serviziweb.asur.marche.it/bandiasur/

II.3) Quadro economico: La concessione, da aggiudicarsi a lotto unico, è comprensiva delle seguenti prestazioni e relativi importi:

Sezione III – Informazioni di carattere giuridico, economico e professionale

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016. La Stazione Concedente si riserva di valutare la capacità economica e professionale degli operatori economici proponenti in sede di successiva negoziazione, se del caso.

Sezione IV – Manifestazione di interesse

IV.1) Oggetto: La manifestazione di interesse deve contenere la proposta economica preliminare in cui dovrà essere indicato il canone concessorio annuo proposto di importo non inferiore ad € 100.000,00 e la dichiarazione di accettazione incondizionata del Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto. Sono in ogni caso ammesse proposte economiche preliminari di importo inferiore, senza limiti di ribasso, che saranno valutate nel caso in cui non pervenga alcuna proposta conforme alla richiesta iniziale.

IV.2) Modalità di presentazione della proposta: La manifestazione di interesse deve essere inviata all’U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV4, a mezzo PEC all’indirizzo areavasta4.asur@emarche.it, entro e non oltre il giorno 01.06.2022, deve recare il seguente oggetto «Manifestazione di interesse per l’affidamento, in concessione, del servizio di gestione del Bar interno al Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo» e deve contenere la seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante in modalità digitale (p7m) con allegazione di PDF del documento di identità personale:

A) Autodichiarazione resa ex DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgv. 50/2016;

B) Estratto del CCIAA;

C1) Dichiarazione di accettazione incondizionata del Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto o, in subordine, C2) dichiarazione di accettazione condizionata del Capitolato tecnico e condizioni particolari contratto, indicando, in tal caso, gli elementi che si ritiene da integrare o modificare, che potranno essere oggetto di successiva negoziazione tra le parti;

D1) Proposta economica preliminare con indicazione del canone concessorio annuo di importo non inferiore ad € 100.000,00/anno o, in subordine, D2) proposta economica preliminare con indicazione del canone concessorio annuo di importo inferiore ad € 100.000,00/anno, senza limiti di ribasso.

IV.3) Chiarimenti e informazioni: Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere chiesti al RUP sopra indicato a mezzo PEC all’indirizzo areavasta4.asur@emarche.it entro e non oltre il giorno 23.05.2022; le risposte saranno rese entro gg. 6 dalla scadenza dell’avviso tramite pubblicazione sul sito https://serviziweb.asur.marche.it/bandiasur/. È facoltà della Stazione Concedente chiedere chiarimenti, scritti o mediante incontri diretti (anche da remoto), agli operatori economici proponenti idonei. Degli eventuali incontri ed esiti sarà tenuta verbalizzazione sintetica.

Sezione V – Altre informazioni

V.1) Canone Covid-19: Sono previste riduzioni e sospensioni del canone concessorio, in considerazione delle eventuali restrizioni dovute all’evoluzione del fenomeno pandemico da Covid-19, come da art. 12 del Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto.

V.2) Degenza media annua: La degenza media del Presidio Ospedaliero “A. Murri” di Fermo per gli anni 2019 e 2020 è stata la seguente:

V.3) Dipendenti in servizio: Il numero dei dipendenti in servizio presso l’Area Ospedaliera di Fermo per gli anni 2018, 2019 e 2020 è il seguente:

V.4) Fatturato generato dal concessionario uscente: Il fatturato generato dal concessionario uscente è stato pari ad € 266.551,00 per l’anno 2019 e ad € 342.002,00 per l’anno 2018. Si precisa che negli anni 2020 e 2021 il canone concessorio dovuto dal concessionario uscente è stato fortemente ridotto e, per alcuni periodi, finanche sospeso in ragione delle restrizioni degli accessi al Presidio Ospedaliero dovute al fenomeno pandemico da Covid-19.

VI – Esiti dell’indagine di mercato

Le proposte resteranno riservate. Degli eventuali incontri ed esiti della consultazione sarà tenuta verbalizzazione sintetica, che potrà essere oggetto di accesso solo successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara, se espletata;

Le proposte economiche preliminari saranno utilizzate per accertare la pluralità di candidati idonei nonché il valore economico presunto del successivo affidamento, avuto riguardo agli obiettivi della Stazione Concedente ed al perseguimento del pubblico interesse;

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse idonee fossero superiori a n° 5, la Stazione Concedente si riserva la facoltà di selezionare n° 5 operatori da invitare a negoziare, mediante utilizzo dei seguenti criteri elencati, in ordine di priorità: 1) convenienza della proposta economica preliminare; 2) capacità economica e professionale degli operatori economici.

Data pubblicazione sul sito ASUR Marche (https://serviziweb.asur.marche.it/bandiasur/): 13.05.2022.

