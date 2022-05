Lido Tre Archi come Venice Beach, centinaia di persone per il campionato regionale di skateboard

FERMO - Giovani e famiglie giunti da tutte le Marche, ma anche dal Lazio e dall'Emilia Romagna, per assistere alla competizione. Calcinaro: «Lo skate park di Tre Archi-San Tommaso è oramai un punto di riferimento per tanti ragazzi che praticano questo sport, per tante associazioni e per le federazioni legate a questa disciplina. Questo evento è stata la dimostrazione del passo ulteriore del lavoro per questo quartiere, per cui questa struttura è un’importante luogo di aggregazione»

16 Maggio 2022 - Ore 14:32 ...

Successo di pubblico, complice una giornata tipicamente estiva, per il campionato regionale di skateboard junior e senior maschile e femminile, l’unica della disciplina park, la seconda tappa del campionato regionale 2022, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Asd “Strike Skate Events, in collaborazione con Fisr/Itsb che si è tenuta ieri, domenica 15 maggio allo Strike Skatepark di Lido Tre Archi.

A portare i saluti della città e complimentarsi per l’organizzazione ieri pomeriggio anche il sindaco Paolo Calcinaro, l’assessore Alessandro Ciarrocchi e l’assessore allo sport Alberto Scarfini che hanno voluto sottolineare, ringraziando l’associazione Strike Skate Event per l’impegno che mettono, come «lo skate di Tre Archi-San Tommaso è oramai un punto di riferimento per tanti giovani che praticano questo sport, per tante associazioni e per le federazioni legate a questa disciplina. Evento che è stata la dimostrazione del passo ulteriore del lavoro per questo quartiere, per cui questa struttura è un’importante luogo di aggregazione nel nome dello sport».

«Una bella realtà – ha detto la consigliera comunale Luciana Mariani – e sono stata particolarmente felice di vedere tanti giovani e tanto pubblico poter avere questa struttura a disposizione, che è un punto di ritrovo e un momento di aggregazione importante che aiuta i nostri giovani, in un’era social, a stare insieme. Un grazie agli organizzatori per il lavoro fatto».

«Circa duecento persone fra giovani e famiglie hanno affollato la struttura dal mattino al pomeriggio provenienti da ogni angolo delle Marche ma anche da Lazio ed Emilia Romagna: un’ottima occasione per promuovere un impianto molto apprezzato da esperti e appassionati che ieri ha avuto un test molto importante proprio perché scelto per un campionato regionale» le parole, infine, di Andrea Cimadamore, presidente dell’Asd “Strike Skate Events, che gestisce l’impianto.